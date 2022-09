Pixar realizará una película sobre un niño que viaja al espacio y una serie enfocada en un equipo de béisbol

Aparte de abordar anuncios que ya habían sido anticipados como la secuela de Intensa-Mente o la propuesta de Elemental, Pixar utilizó su plataforma en la D23 Expo para revelar algunos proyectos nuevos.

En primer lugar el estudio presentó a Elio, una nueva película que contará una historia original sobre “un niño que se ve transportado a través de la galaxia y es confundido con el Embajador intergaláctico de nuestro planeta Tierra”.

De acuerdo a The Wrap, en la D23 se explicó que la trama de Elio arrancará porque su protagonista no encaja y accidentalmente se contacta con una especie extraterrestre y termina en el Commutiverse, una ciudad espacial futurista. En ese contexto, mientras Elio será confundido con un representante terrestre, su madre aprovechará su trabajo en una organización gubernamental secreta para tratar de descifrar el mensaje que recibió desde el espacio.

Elio será protagonizada por Yonas Kibreab como Elio y America Ferrera como Olga Solis. Todo mientras que Adrián Molina (co-director de Coco) dirigirá esta apuesta que se presentará en 2024.

Si bien durante años el fuerte de Pixar han sido las películas, la compañía seguirá incursionando en el terreno de las series con un proyectos para Disney Plus. Pero, a diferencia de apuestas anteriores como Cars: On the Road que tomaban franquicias pre-establecidas, ahora el estudio mostrará una historia completamente original. Se trata de Win or Lose, una que será protagonizada por Will Forte como el entrenador de un equipo de béisbol.

“Se trata de un equipo llamado Pickles en el período previo al juego del campeonato”, explicó el co-creador, Michael Yates, quien desarrolló la serie con Carrie Hobson.

Win or Lose llegará en 2023 a Disney Plus.