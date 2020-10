Archive 81 será una serie de terror sobrenatural de Netflix a cargo de una productora de The Boys

Netflix decidió dar luz verde a la realización de una serie de terror llamada “Archive 81”, una propuesta que adaptará a un popular podcast de terror que avanza en la senda de las historias de material encontrado.

Lo más llamativo es que Rebecca Sonnenshine, co-productora ejecutiva de la primera temporada de The Boys y productora ejecutiva de su segunda temporada, actuará como showrunner, guiando todo el trabajo de la serie.

Esta versión audiovisual de Archive 81 contará con ocho episodios y será protagonizada por Mamoudou Athie (Sorry for Your Loss, The Detour) y Dina Shihabi (Altered Carbon, Tom Clancy’s Jack Ryan) para abordar la historia de una archivadora que comienza a trabajar en la restauración de dañadas cintas de VHS de 1994.

A partir de ahí, comienza a reconstruir el trabajo de una documentalista que investigó el trabajo de un culto peligroso. En ese camino, la archivista comienza a creer que puede salvar a la documentalista del aterrador final que encontró hace más de 25 años.

Rebecca Thomas, quien trabajó en Stranger Things, se encargará de dirigir cuatro de los ocho episodios, mientras que los creadores del podcast, Marc Sollinger y Daniel Powell, será co-productores de la adaptación.