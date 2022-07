Así será el primer episodio de I Am Groot, la nueva serie de cortos de Marvel Studios

[En esta nota encontrarán spoilers sobre el primer episodio de I Am Groot]

Todavía faltan un par de semanas para que la siguiente serie de Marvel Studios, I Am Groot, se presente a través de Disney Plus. Sin embargo, como la compañía decidió añadir el primer episodio de esa producción a algunas funciones de Thor: Love and Thunder en El Capitan Theatre de Hollywood ya tenemos una descripción sobre cómo será “Magnum Opus”, el primer episodio de I Am Groot.

Según reporta The Direct, el primer episodio de I Am Groot comenzará con las andanzas de Baby Groot en The Benatar, la nave de los Guardianes de la Galaxia. Recuerden que esta serie está ambientada en “los días de gloria de Baby Groot” y por ende está ambientada antes de Avengers: Infinity War.

Aparentemente en ese momento los héroes espaciales no estarán en ningún tipo de misión por lo que el pequeño personaje aprovechará el tiempo para confeccionar una obra de arte. Pero no esperen que Baby Groot se siente a colorear con crayones en tranquilidad, porque a lo largo de “Magnum Opus” se mostrará cómo Baby Groot se pasea por The Benatar recolectando desde una importante pieza de la nave y un viejo cómic de Alf hasta un retazo de pelo de Rocket y un jabón que Drax estaba usando en su baño.

En última instancia las andanzas de Groot terminarán por dañar The Benatar y, aunque el arbolito intentará solucionar todo con un poco de cinta adhesiva, finalmente Rocket tendrá que intervenir (esa sería la primera vez que aquel personaje aparece en pantalla completamente ya que previamente solo se mostró su cola). No obstante, aunque Rocket estaba listo para regañar a Baby Groot, todo cambia cuando el gruñón mapache se da cuenta de la obra de Groot es nada más ni nada menos que un retrato de los Guardianes de la Galaxia.

Rocket concluye prometiendo que colgará la obra realizada por Groot, pero al final del corto vuelve a molestarse al notar que su amiguito cortó un trozo de pelo de su cola.

I am Groot se estrenará este 10 de agosto en Disney Plus.