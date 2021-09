Así será Krapopolis, la nueva serie animada creada por Dan Harmon

La nueva serie animada de Dan Harmon está comenzando a tomar forma. Si bien ya han pasado varios meses desde el anuncio de este proyecto, durante esta semana Fox finalmente dio a conocer los primeros detalles sobre el elenco y la trama de la propuesta que será conocida como Krapopolis.

Tal y como se había anticipado esta nueva producción del co-creador de Rick and Morty tomará como inspiración a la mitología griega y con una ambientación en la Grecia antigua su trama girará en torno a “una familia defectuosa de humanos, dioses y monstruos que intenta gobernar una de las primeras ciudades del mundo sin matarse entre sí”, según señala la sinopsis.

El elenco de Krapopolis será encabezado por Richard Ayoade (I.T. Crowd) como la voz Tyrannis, el rey de Krapopolis e hijo de una diosa llamada Deliria que intentará arreglárselas para comandar la ciudad.

Hannah Waddingham (Ted Lasso) dará vida a Deliria, diosa de la autodestrucción y elecciones cuestionables que tendrá una mala reputación aún dentro de una cuestionable familia de deidades.

Por su parte, Matt Berry (What We Do In The Shadows) será Shlub, el padre de Tyrannis, un mantitauro (mitad mantícora, mitad centauro) que dice ser un artista, tiene sexo en exceso y “literalmente, nunca ha pagado por nada en toda su vida”.

Finalmente la parte principal del elenco de Krapopolis cerrará con Pam Murphy (Mapleworth Murders) como Stupendous, una cíclope que es hija de Deliria y por ende media hermana de Tyrannis. Y Duncan Trussell (The Midnight Gospel) como Hippocampus, el otro medio hermano de Tyrannis, hijo de Shlub y una sirena.

Krapopolis pretende estrenarse en 2022.