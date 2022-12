Avatar: The Way of Water ya ha recaudado $435 millones de dólares a nivel mundial

Avatar: The Way of Water cerró su primer fin de semana en cartelera y aunque no cumplió con las proyecciones que se realizaron para su primer fin de semana en cine, la nueva película de James Cameron concluyó su estreno con un desempeño bastante favorable.

Antes del estreno que se concretó durante la semana pasada se proyectaba que Avatar: The Way of Water podía conseguir entre $450 y $550 millones de dólares a nivel mundial, pero en última instancia The Hollywood Reporter reveló que la secuela de Avatar solo consiguió $435 millones de dólares en todo el mundo.

No obstante, aunque esa cifra está por debajo de las proyecciones, bastó para que Avatar: The Way of Water se posicionara como el tercer mejor estreno desde que arrancó la pandemia ya que solo quedó detrás del debut de Spider-Man: No Way Home ($587.2 millones de dólares) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($450 millones de dólares).

En ese sentido, como la película también consiguió un mejor estreno en Estados Unidos que la Avatar original, ahora su principal desafío es mantener el interés durante las próximas semanas. Después de todo, el propio James Cameron reocnoció que con un presupuesto que ronda entre los $350 y los $400 millones de dólares es necesario que Avatar: The Way of Water irrumpa en las películas con mayor recaudación de la historia para ser considerada como un éxito.

Pero mientras esperamos esas cifras, Cameron agradeció el apoyo de los fanáticos.

“Quería agradecerle a todos nuestros fanáticos por ir a ver Avatar: The Way of Water en cines, como siempre se planeo que fuera vista y experimentada”, dijo Cameron. “Para mí esta película ha sido un viaje profundamente personal, entonces es increíblemente gratificante que muchos de ustedes ya hayan visto en la pantalla grande. Como dicen los Na’vi: ‘Oel ngati kameie’. Los veo”.