Spider-Man: No Way Home se posicionó como el tercer mejor estreno a nivel mundial de la historia

Pese a que el coronavirus sigue presente e incluso hay variantes como omicron en circulación, Spider-Man: No Way Home cerró su primer fin de semana en cartelera con cifras que no solo marcan hitos para recaudación en pandemia, sino que también representan marcas en el panorama general de la taquilla cinematográfica.

Después de todo, tras posicionarse como el tercer mejor preestreno de la historia en Estados Unidos, la nueva película de Spider-Man cerró este fin de semana con varios hitos.

En primer lugar, según reporta Variety, Spider-Man: No Way Home recaudó $587.2 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, suficiente para coronarse como el tercer mejor estreno de la historia a nivel mundial solo tras Avengers: Endgame ($1.2 mil millones de dólares) y Avengers: Infinity War ($640 millones de dólares).

Pero aunque es imposible saber qué habría pasado sin el coronavirus, Variety destaca que la pandemia no solo es un factor a considerar en esas cifras, sino que también habría que tomar en cuenta que No Way Home todavía no se estrena en China y ambas películas de los Vengadores sí se presentaron en ese importante mercado durante sus respectivos estrenos.

Y, dejando de lado a la taquilla internacional, en Estados Unidos los primeros reportes del día domingo indicaban que Spider-Man: No Way Home también podría quedar en el tercer puesto de las estadísticas históricas de recaudación en ese país de la mano de $253 millones de dólares. No obstante, en una actualización durante la noche del domingo, Deadline reveló que finalmente la tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland podría quedarse en el segundo puesto y superar a Avengers: Infinity War ($257.698 millones de dólares) de la mano de una recaudación entre los $257.64 y $260.6 millones de dólares durante su estreno en Estados Unidos. Pero eso aún no estaría sellado.

Más allá del evidente atractivo que siempre tienen las nuevas películas de Spider-Man, No Way Home se estrenó en un contexto donde muchas películas han apostado por estrenos híbridos en el cine y el streaming o ventanas de exclusividad más cortas, por lo que desde Sony no quisieron desaprovechar la oportunidad para resaltar ese aspecto de esta nueva producción.

“Los resultados históricos de este fin de semana de Spider-Man: No Way Home en todo el mundo y frente a múltiples desafíos, reafirman el impacto cultural inigualable que las películas cinamteográficas exclusivas pueden tener cuando se realizan y comercializan con la visión y la resolución”, señaló Tom Rothman, Sony Pictures Motion Picture Group Presidente y CEO (vía Variety).

Finalmente mientras está claro que Marvel Studios seguirá sacando películas como parte de su universo cohesionado, por ahora todo apunta a que una cuarta película de esta saga de Spider-Man podría estar en camino.