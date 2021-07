Barry Allen, Supergirl y el batimóvil aparecen en nuevas imágenes filtradas de la película de The Flash

Aunque la producción ha apostado por el hermetismo y algunas publicaciones sencillas para generar expectativas entre los fanáticos, la película de The Flash sigue siendo el blanco de filtraciones y ahora, después de que se diera a conocer un video promocional sobre la cinta, surgieron nuevas imágenes que supuestamente corresponderían a la próxima aventura cinematográfica de Barry Allen.

Estas imágenes no son oficiales y comenzaron a circular a través de redes sociales durante este fin de semana. Todo aparentemente desde una publicación en una red social rusa. En ese sentido, aunque hay que tomar esto con cautela, como podrán ver estas fotos corresponderían a tres puntos distintos de la nueva cinta de DC.

En primer lugar, las imágenes muestran otro vistazo a Sasha Calle como Supergirl dentro de lo que sería una prueba de cámara y además ofrecen un nuevo acercamiento a Ezra Miller como Barry Allen. Dicho vistazo a The Flash es particularmente llamativo ya que el héroe está con el pelo largo en contraste a fotos anteriores del set y aparentemente está en una cueva.

Y con una cueva obviamente los fanáticos de Batman saben lo que podría estar al frente ya que otra tanda de fotos muestra a la que supuestamente sería la guarida del Batman de Michael Keaton y el batimóvil.

En paralelo a esas fotos (que también pueden ver con más detalle en este enlace de Reddit) durante este sábado además apareció un video del rodaje de The Flash en Londres. En aquel registro no solo están presentes Ezra Miller y su doble, sino que uno de ellos también porta un vestuario similar a la foto anterior de Barry.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial se espera que la película de The Flash aborde temas como el Multiverso y los viajes en el tiempo de la mano de una historia que no solo involucrará al velocista escarlata sino que también contemplará a dos Batman, Supergirl y otros personajes del mundo de Barry Allen como Iris West, Nora Allen y Henry Allen.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (IT) y planea estrenarse durante noviembre de 2022.