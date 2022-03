Batman colabora con dos personajes de Doomsday Clock en el avance para el primer número de Flashpoint Beyond

Aunque ya ha pasado más de una década desde que se publicó el evento original y la mayoría de los cambios que provocó en el Universo DC han desaparecido o evolucionado, el mundo de Flashpoint volverá durante este año de la mano de una nueva serie limitada llamada Flashpoint Beyond.

Como se anunció tiempo atrás, Flashpoint Beyond estará a cargo de Geoff Johns en el guión y contará con Eduardo Risso en los dibujos para su primera entrega. Todo mientras su trama promete rescatar elementos y personajes de Flashpoint para contar una historia enfocada en The Clockwork Killer, un asesino que será investigado por Batman (Thomas Wayne).

En ese sentido, el primer vistazo completo a la propuesta de Flashpoint Beyond #0 no deja de ser llamativo porque no solo muestra a Batman (aparentemente Bruce) investigando eventos como la 5G (una descartada iniciativa editorial de DC) y la anticipada muerte de la Liga de la Justicia, sino que también reúne al personaje con dos figuras claves de Doomsday Clock: Mime yMarionette. De hecho, otra conexión al mundo de ese cómic y en particular de Watchmen es el reloj de Dr. Manhattan.

Flashpoint Beyond #0 será publicado en abril.