Batman, Wonder Woman y Superman tratarán reparar a un equipo roto en el nuevo cómic de la Liga de la Justicia

DC Comics publicará otro cómic de la Liga de la Justicia durante el próximo mes de abril. Se trata de Justice League: Last Ride, una nueva serie que inicialmente se presentará en formato digital y que explorará las consecuencias de un quiebre al interior del equipo de superhéroes.

Justice League: Last Ride será escrito por Chip Zdarsky (Daredevil), contará con dibujos de Miguel Mendonça (Aquaman) y colores de Enrica Eren Angiolini (Dark Nights: Death Metal The Last Stories of the DC Universe), y se enfocará en cómo Batman, Wonder Woman y Superman tratarán reparar a un equipo roto. Todo con miras a un juicio por asesinato.

“Una vez, la Liga de la Justicia era la colección de superhéroes más poderosa del universo”, señala la descripción revelada por DC. “Pero una tragedia impensable dentro de sus filas ha provocado que Batman, Superman y Wonder Woman se separen, dejando a la Liga rota y disuelta bajo un velo de ira y desconfianza. Ahora, con el telón de fondo del mayor juicio por asesinato del universo, ¿puede la Liga reconciliar el pasado antes de que sea erradicado por los mayores villanos del cosmos?”

Hasta el momento DC no ha revelado quién o quiénes serán las amenazas que enfrentarán los héroes en este cómic pero, aunque esa conexión no está confirmada, parece preciso recordar que en el futuro de Future State la Liga de la Justicia estableció regalas sobre las identidades secretas siguiendo a una tragedia que afectó al equipo original.

Justice League: Last Ride contará con 16 números que serán publicados primero en formato digital antes de ser lanzados en ocho entregas en formato físico más adelante.

Este cómic se presentará con una portada principal realizada por Darick Robertson y una portada variante ejecutada por Mendonça.

La primera entrega digital de Justice League: Last Ride debutará en formato digital este 14 de abril.