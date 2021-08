Bethesda lanzará una nueva edición de The Elder Scrolls V: Skyrim por su décimo aniversario

Durante los próximos meses se cumplirán 10 años desde el lanzamiento de The Elder Scrolls V: Skyrim y desde Bethesda no quisieron perder la oportunidad de presentar otra más de ese título a propósito de aquel aniversario.

Así, durante QuakeCon at Home 2021, Bethesda anunció a The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, una nueva edición del popular juego que estará disponible desde noviembre para PC, Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4 y Playstation 5 mediante retrocompatibilidad.

Esta edición de aniversario de Skyrim contemplará al juego original completo, todas las mejoras de la edición especial y las expansiones “Dawnguard”, “Hearthfire” y “Dragonborn”, además de “más de 500 piezas únicas de contenido del Creation Club, que incluyen misiones, mazmorras, jefes, armas, hechizos y más”.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition será lanzado el 11 de noviembre.