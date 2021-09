BioWare respondió al anuncio del remake de Knights of the Old Republic

La edición más reciente de PlayStation Showcase contó con un montón de novedades, pero mientras los fanáticos de Kratos disfrutaron del primer vistazo a God of War Ragnarök y los seguidores de Marvel se entusiasmaron con el nuevo videojuego de Wolverine y Marvel’s Spider-Man 2, para los amantes de Star Wars quizás el anuncio más importante fue la confirmación del remake de Knights of the Old Republic.

Esta nueva versión del clásico juego de Star Wars será desarrollada por Aspyr para PlayStation 5 y PC, pero aunque el videojuego original fue desarrollado por BioWare, aquella compañía no estaría involucrada en esta nueva apuesta.

Después de todo, mientras el anuncio del remake de Knights of the Old Republic en el sitio web de Star Wars solo identificó a Sony Interactive Entertainment (SIE) como un “colaborador creativo” de Aspyr y Lucasfilm Games, durante el viernes pasado BioWare emitió un comunicado donde aparentemente se desmarcaría de este nuevo proyecto.

“¡Estamos orgullosos del trabajo que hicimos en el Star Wars: Knights of the Old Republic original y realmente estamos ansiosos por jugar el remake de Aspyr! Mientras continuamos nuestro trabajo en Star Wars: The Old Republic, lo observaremos con gran interés. Que la fuerza los acompañe”, señaló BioWare.

Esta respuesta de BioWare llegó después de que Geoff Keighley, el responsable de The Game Awards, le preguntara directamente a EA (la empresa matriz de BioWare) si estaban involucrados en el remake de Knights of the Old Republic, pero la compañía respondió con una vaga declaración reafirmando que ellos trabajan en otros títulos de Star Wars.

El remake de Knights of the Old Republic será lanzado para PS5 y PC.