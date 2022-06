Bruce Campbell escribirá un cómic de Sgt. Rock para DC

Sgt. Rock volverá a las publicaciones de DC y lo hará de la mano de nada más ni nada menos que Bruce Campbell. Esta semana DC Comics anunció que el reconocido actor de Evil Dead colaborará con el artista Eduardo Risso en DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead.

De acuerdo a la editorial, DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead será una serie limitada de 6 números que enfrentará a Sgt. Rock y sus aliados con zombies nazis.

“La historia comienza en Berlín, 1944. Los nazis están flanqueados en todos los frentes por las fuerzas aliadas combinadas y la derrota parece inevitable. En un último esfuerzo por cambiar el rumbo de la guerra, Hitler y su equipo de malvados científicos crean un suero que resucita a sus soldados muertos, creando un ejército de muertos aún más fuerte de lo que eran en vida”, dice la descripción del cómic. “Sgt Rock, héroe del Teatro Europeo, y su Easy Company se ven enviados a territorio enemigo para enfrentarse a los enemigos más extraños y horribles que han encontrado hasta ahora: los zombis nazis”.

DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead #1 contará con una portada principal a cargo de Gary Frank, además de portadas variantes de Charlie Adlard, Francesco Francavilla y Pia Guerra.

El primer número de DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead será lanzado el 27 de septiembre.