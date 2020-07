Bryan Fuller está “muy esperanzado” respecto a una eventual cuarta temporada de Hannibal

Y han pasado 5 años desde que se emitió la última temporada de Hannibal, sin embargo, el creador de la serie aún no renuncia a la idea de poder continuar la historia del Hannibal Lecter interpretado por Mads Mikkelsen.

En una reciente reunión virtual con el elenco de la serie, Bryan Fuller aseguró que está “muy esperanzado” respecto a una eventual cuarta temporada de Hannibal.

“Estoy muy esperanzado”, dijo Fuller. “Lo bueno de la idea de que si nos vamos a reunir (otra vez con Hannibal y Will) y han pasado cinco, seis, siete años o lo que sea, eso es cuánto tiempo han estado en fuga. Entonces la historia comienza desde ese punto y nos adaptaremos“.

Hasta ahora no existen planes oficiales para retomar la propuesta de Hannibal, no obstante, Fuller tiene claro cómo querría presentar una cuarta temporada en un eventual regreso de la serie.

“(La cuarta temporada) es muy soleada y sudorosa, en comparación con las frías y duras realidades de Toronto. Creo que sería divertido ir a lo soleado, sudoroso y playero. Una temperatura completamente nueva para el cine”, comentó Fuller.

Durante la misma reunión virtual, Fuller dijo que veía a Hannibal como un personaje panasexual y que la tensión entre él y Will bien podría ser un factor importante en un hipotético nuevo ciclo. Además el creador de la serie también señaló que en los posibles nuevos capítulos “será interesante ver qué sucede con la serie en el futuro, y ... si alguna vez habrá una miniserie de Silence of the Lambs con este elenco”.