Hannibal sería pansexual según Bryan Fuller

Mientras Hannibal todavía estaba emitiendo sus episodios, muchos seguidores de la serie protagonizada por Mads Mikkelsen comenzaron a especular que existiría una tensión sexual entre el Dr. Hannibal Lecter y Will Graham, el detective del FBI interpretado por Hugh Dancy.

Ese punto no se exploró directamente en ninguna de las tres temporadas de la serie, sin embargo, ahora el creador de Hannibal, Bryan Fuller, sostiene que esa duda podría resolverse en una hipotética cuarta temporada.

Recientemente Fuller participó en una reunión virtual del elenco y el equipo de Hannibal propiciada por Nerdist. En esa instancia, el showrunner no solo abordó lo que podría ofrecer una potencial nueva entrega de la serie, sino que también explicó que considera que Hannibal sería pansexual.

“Desde nuestro primer encuentro, Mads redefinió al personaje inmediatamente para mí porque es el diablo. Él es esta cosa tanto de este mundo como del mundo exterior”, dijo Fuller (vía Indie Wire). “Entonces, para mí, el diablo es pansexual. Creo que Will Graham es un personaje heterosexual, pero la sexualidad es fluida, y creo que tendría que ser una conversación en la que nos sentaríamos y trataríamos de encontrar ... la expresión más auténtica de su relación ahora”.

Fuller continuó explicando que trató de abordar parte de esa propuesta en una escena del penúltimo episodio de la tercera temporada, donde Will le pregunta a la Dra Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson) si Hannibal está enamorado de él.

“Hasta el momento en que escribí (esa escena), era consciente de que la comunidad de fans quería una sexualización entre los personajes y eso me entretuvo enormemente, y sin duda me gustó”, comentó Fuller. “Pero también estaba tratando de ser fiel a Thomas Harris, el autor detrás del material original, y estos personajes, y la declaración de Mads de Hannibal como el diablo”.

“(La tensión entre Will y Hannibal) es algo que definitivamente me interesa y se siente como si estuviéramos en una trayectoria. Solo tenemos que encontrar el camino más auténtico para esa trayectoria”, añadió.

Pese a que Fuller no descarta explorar esa arista de la dinámica entre ambos personajes, el showrunner asegura que una potencial cuarta temporada de la serie presentaría algunos desafíos en ese sentido.

“Debido a la naturaleza de lo que sucedería en la temporada 4 en términos de las manipulaciones más grandiosas que Hannibal tiene en la mente de Will Graham, no creo que Hannibal quiera tener sexo con Will si no está en su sano juicio y Will no estará en su sano juicio en la temporada 4″, sentenció.

Hasta ahora no hay planes oficiales para una cuarta temporada de Hannibal, pero tanto Fuller como el elenco estarían interesados en continuar esta historia.