Caleb McLaughlin siente que el racismo ha hecho que sea menos popular que sus compañeros de elenco en Stranger Things

Caleb McLaughlin es uno de los miembros principales del elenco de Stranger Things y es que como Lucas Sinclair el actor que actualmente tiene 20 años ha participado en todas las temporadas de la popular serie de ciencia ficción emitida por Netflix. Sin embargo, mientras es innegable que McLaughlin es reconocido por su trabajo en el programa, recientemente el actor contó que siente que su recibimiento ha sido distinto al de sus compañeros de elenco.

Durante una reciente participación en la convención “Heroes Comic Con” en Bélgica, McLaughlin abordó lo que percibe como un racismo y discriminación en su contra por parte de los adeptos de la serie.

Particularmente el actor contó que aquella discriminación sería debido a que es negro y “definitivamente (lo) afectó cuando era niño”. De hecho, el interprete rememoró una experiencia que tuvo en otra convención.

“En mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro. Algunas personas me dijeron: ‘Oh, no quería estar en tu línea porque fuiste malo con Eleven”, recordó el actor.

“Incluso ahora algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro. A veces en el extranjero sientes el racismo, sientes la intolerancia. A veces es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda, pero cuando era más joven definitivamente me afectó mucho”, añadió.

Todos los actores de Stranger Things cuentan con un gran volumen de seguidores en redes sociales, pero McLaughlin tiene bastantes seguidores menos en Instagram en comparación a Noah Schnapp, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo, los otros niños protagonistas de la serie que obviamente tiene como figura central a Millie Bobby Brown como Eleven.

En ese sentido, la reflexión de McLaughlin sobre el trato que ha recibido por parte de los fanáticos de Stranger Things continuó con el actor recordando que en un principio se preguntó por qué era el menos preferido de los niños protagonistas.

“¿Por qué soy el menos favorito? ¿(Por qué tengo) la menor cantidad de seguidores? Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada 1″, indicó el actor. “Mis padres tuvieron que decirme: ‘Es una triste verdad, pero es porque eres el niño negro en el programa (...). Porque nací con esta hermosa piel de chocolate, no soy amado, Pero es por eso que con mi plataforma quiero difundir positividad y amor porque no devuelvo el odio a las personas que me odian a mí”.

Lo que ha sentido McLaughlin por parte de los seguidores de Stranger Things lamentablemente no es algo aislado y también es una situación que han experimentado más actores de distintas edades en otras populares apuestas del cine y la televisión incluyendo desde John Boyega y Moses Ingram en Star Wars hasta Halle Bailey por la próxima versión live-action de La Sirenita.