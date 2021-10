Cary Fukunaga siguió escribiendo el guión de No Time To Die hasta la post-producción de la película

Pese a que No Time To Die ha gozado de una buena recepción durante sus primeros días en cartelera, las historias de la producción de la película apuntan a que las aventuras más recientes de James Bond podrían haber sido todo un desastre.

Si bien No Time To Die sufrió varios retrasos en su fecha de estreno debido a la pandemia, a diferencia de otras películas en la misma situación, esa no fue la única complicación para la despedida de Daniel Craig como 007 y esta entrega experimentó desde cambios de director hasta una lesión del actor durante el rodaje.

En ese sentido, en el marco de una entrevista con Esquire, el director Cary Fukunaga contó que el desarrollo de No Time To Die fue tan complejo que continuó escribiendo el guión hasta la post-producción de la película.

“Con Maniac estábamos escribiendo mientras filmamos, y cuando terminamos me dije a mí mismo que nunca volvería a hacer eso. Pero luego, con Bond, todavía estábamos escribiendo cuando terminamos de filmar. ¡Incluso estaba escribiendo durante la post-producción!”, señaló Fukunaga.

El director que se sumó a No Time To Die en reemplazo de Danny Boyle y comenzó a trabajar en su propio guión para la película casi al final de la pre-producción. Todo mientras también explicó que la lesión de Craig durante el rodaje lo obligó a filmar escenas que no sabía cómo utilizaría.

“El único set que estaba realmente listo para funcionar era la oficina de M en el MI6″, relató Fukunaga. “Sabía más o menos en el esquema que hice lo que quería que sucediera en esa sección, pero aún no se había escrito nada del cuerpo del guión. Afortunadamente, estaba sentado allí con algunos de los mejores actores del mundo”.

“Estaba escribiendo un diálogo que era lo suficientemente intencional, pero lo suficientemente vago como para poder aplicarlo a varias cosas diferentes que suceden en el tercer acto. Era casi como una novela de ‘Elige tu propia aventura’ escribir estas páginas: ‘Si esto sucedió aquí, y tienes que ir aquí, entonces esta página funcionará para eso’”, agregó el director.

Para fortuna de Fukunaga y los fanáticos de Bond todo resultó de buena manera en última instancia, sin embargo, el director confesó que los avances de la película alcanzaron a incluir escenas cuyo propósito no estaba claro.

“Cuando finalmente armamos la película todo tenía sentido, de alguna manera todo encajó. Pero te diré un secreto, que creo que está bien ahora que estamos tan cerca de estrenar, hay piezas que Ralph Fiennes dice en el tráiler que ni Ralph ni yo sabíamos exactamente por qué lo estaba diciendo“, concluyó Fukunaga.