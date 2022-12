Charlie Cox cree que Daredevil: Born Again mostrará más de Matt Murdock como abogado

Charlie Cox continúa tanteando la propuesta de Daredevil: Born Again, la nueva serie de Marvel Studios que pretende explorar en profundidad a su versión de Matt Murdock siguiendo los cameos que realizó en Spider-Man No Way Home y She-Hulk: Attorney at Law.

Previamente Cox ya había indicado que creía que esta nueva serie tendría menos violencia que el programa que realizó anteriormente para Netflix y ahora, en una conversación con GQ, el actor señaló que espera que esta apuesta de 18 episodios profundice en las andanzas de Murdock como abogado.

Concretamente, al ser consultado sobre en su retorno como Daredevil, Cox dijo que aún no se acomodó de nuevo en el papel y recién está comenzando a prepararse para lo que será Born Again.

“Ahora estoy en el proceso de preparación para el próximo año cuando filmemos el programa: he vuelto a leer los cómics de principio a fin y estoy empezando a tratar de ponerme en forma para un papel como ese”, dijo Cox. “Creo que debido a la cantidad de episodios a los que se han comprometido, habrá una gran influencia de las cosas de la Corte: Matt Murdock, el abogado en el nuevo programa. Así que estoy muy concentrado en investigar esa área de este personaje y su vida. Era una de las áreas en las que no exploramos mucho antes. Incluso mi acento probablemente esté realmente oxidado”.

Además de Cox como el héroe titular, Daredevil: Born Again contará con Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk su estreno está programado para 2024 en Disney Plus.