Charlie Cox cree que Daredevil: Born Again “no será tan sangrienta” como la serie de Netflix

Desde que se anunció que Disney Plus concretaría una nueva serie de Daredevil protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, los fans se han preguntado qué se puede esperar de aquella producción. Después de todo, más allá de los controles parentales que se implementaron este año, el streaming de Disney es una plataforma de corte familiar.

En ese sentido, en una reciente entrevista con el portal NME el propio Cox tanteó lo que planea ofrecer la serie que encabezará como el Hombre Sin Miedo y que también contará con el retorno de Vincent D’Onnofrio como Wilson Fisk.

Ante todo Cox indicó que a su juicio el nuevo programa que será conocido como Daredevil: Born Again tiene que ser diferente a la serie de Netflix que presentó a su versión del personaje. Todo mientras también dbería intentar mantener una dosis de oscuridad y cautivar a un público más joven.

“Esto tiene que ser una reencarnación, tiene que ser diferente, de lo contrario, ¿por qué lo estamos haciendo?”, dijo Cox. él dice. “Mi opinión es que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a una audiencia un poco más madura. Mi instinto es que en Disney+ será oscura, pero probablemente no será tan sangrienta”.

Hasta ahora el Matt Murdock de Cox ha aparecido en dos entregas del MCU: Spider-Man: No Way Home y She-Hulk: Attorney At Law. En esa última producción Cox remarcó que se mostró al personaje como un individuo más “ingenioso, divertido, carismático y a veces despreocupado”, por lo que al ser consultado sobre cómo se debería manejar al héroe a futuro ante las expectativas de que la nueva serie sea una continuación directa del programa anterior, Cox señaló que probablemente eso no sería lo mejor.

“Le diría a esa gente (que espera una continuación de la serie anterior) que lo hemos hecho. Tomemos las cosas que realmente funcionaron, pero ¿podemos ampliarlas? ¿Podemos atraer a una audiencia un poco más joven sin perder lo que hemos aprendido sobre lo que funciona?”, sentenció el actor.

Daredevil: Born Again se presentará en 2024 mediante Disney Plus y según Cox su rodaje se desarrollará durante todo 2023 en Nueva York.