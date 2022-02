Charlie Cox está esperanzado con su futuro como Daredevil en el MCU: “Existe la posibilidad de que sean los siguientes diez años de mi vida”

Desde que Matt Murdock apareció en Spider-Man: No Way Home los fanáticos del personaje se han dedicado a especular e imaginar cómo será el futuro del personaje en el MCU. Después de todo, aquellos breves minutos de Charlie Cox en pantalla fueron suficientes para entusiasmar (o intrigar) a varias personas con lo que Marvel Studios podría hacer con Daredevil.

De hecho, aunque actualmente solo hay rumores respecto a cuándo podríamos volver a ver a Daredevil en el MCU, en una reciente entrevista el propio actor tras el Diablo de Hell’s Kitchen dejó claro que está muy esperanzado con el futuro de su personaje.

En una conversación con HeyUGuys, Charlie Cox aseguró que la llamada para participar en Spider-Man: No Way Home fue sorpresiva, y aunque obviamente no entró en detalles, tanteó que ya sabe un poco de lo que pasará a continuación con el abogado.

“Creo que en este punto, espero estar involucrado de alguna manera”, dijo Cox. “De lo contrario, sería un momento un poco extraño en una sola escena. No sé mucho, sé un poco, y lo que sí sé me emociona mucho (...)existe la posibilidad de que sean los siguientes diez años de mi vida”.

De acuerdo a los rumores, el Daredevil de Cox no solo aparecería en la serie She-Hulk, sino que también formaría parte de otros programas como Moon Knight, Echo, Iron Heart y Armor Wars. Es decir, aunque aún no hay nada confirmado al respecto, la idea de que Matt Murdock se convierta en una figura prominente del MCU como Tony Stark, Steve Rogers, Thor o Nick Fury aparentemente estaría sobre la mesa.

Pero por ahora no hay nada oficial y solo queda esperar para ver qué sucederá con Daredevil considerando que el propio Cox aseguró que quiere continuar como el personaje por todo el tiempo que sea posible.