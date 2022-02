Charlie Cox quiere continuar interpretando a Daredevil por mucho tiempo más: “Espero que nunca termine”

Si todo dependiera de Charlie Cox probablemente veríamos a su versión de Daredevil en un montón de proyectos de Marvel Studios durante los próximos años y es que aunque aún no hay certeza respecto al futuro de Matt Murdock tras su cameo en Spider-Man: No Way Home, recientemente el actor recalcó que quiere seguir interpretando al Diablo de Hell’s Kitchen por tanto tiempo como sea posible.

En el contexto de un video para SupanovaExpo, Cox abordó su futuro como Daredevil y planteó que espera que su retorno en la película más reciente de Spidey solo sea el principio de más apariciones en las producciones de Marvel Studios.

“Me siento muy afortunado de haber sido elegido para ese papel y es el regalo que sigue dando. Me encantó cada minuto de la realización del programa. Y entonces, que me pidieran que regresara y que participara en cualquier capacidad es absolutamente emocionante para mí”, dijo el actor. “Y espero, no quiero sonar codicioso, pero espero poder hacer mucho más. Espero poder involucrarme mucho, mucho más durante muchos años. Espero que nunca termine. Espero que llegue al punto en que la gente diga: ‘Eres demasiado viejo para interpretar este papel’”.

Considerando que Charlie Cox actualmente tiene 39 años probablemente aquella hipotética crítica podría tardar un buen tiempo en llegar. Pero claro por ahora no está confirmado cuándo volveremos a ver al actor como Matt Murdock y mientras rondan varios rumores que plantean que los anhelos de Cox se harían realidad, el intérprete que protagonizó la serie de Daredevil amparada por Netflix aseguró que uno de los elementos que más lo entusiasma del MCU son los crossovers.

“No sé cuáles son sus planes, pero sí, mi esperanza es poder hacer todo lo que se me permita hacer y en lo que se me permita participar. Y sería muy divertido. Lo particular de estar en el MCU es que permite (cosas) que realmente no podríamos hacer con las cosas de Netflix, ahora puedo interactuar con otros personajes del MCU. Entonces, eso sería genial. Crossovers es lo que me gustaría hacer a continuación. No sé cómo se ve eso, y no sé qué están planeando y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunas historias realmente interesantes que me encantaría que el personaje explorara”, aseguró el actor.

Así, mientras algunos rumores apuntan a una potencial reunión entre Matt Murdock y Jennifer Walters/She-Hulk, por su parte Tom Holland indicó que le gustaría que Spider-Man colaborara con Daredevil.

“Espero que algún día encontremos la manera de que Spider-Man y Daredevil vuelvan a formar equipo”, señaló Holland en una reciente entrevista con THR.