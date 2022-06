Chris Hemsworth quiere dejar de interpretar a Thor antes de que los fanáticos se aburran

Con el próximo estreno de Thor: Love and Thunder la versión de Thor Odinson de Chris Hemsworth se convertirá en el primer integrante de la formación original de los Vengadores en tener cuatro películas en solitario.

En ese sentido, como Marvel Studios ya ha retirado a varios de los integrantes de grupo principal de The Avengers, es inevitable preguntarse qué pasará con Thor después de Love and Thunder.

Hasta ahora no se han anunciado planes para Thor 5 y mientras Taika Waititi ya había indicado que Jane Foster/ Mighty Thor no será un reemplazo para el Dios del Trueno, ahora el propio Chris Hemsworth reiteró que quiere continuar interpretando al personaje que encarnó por primera vez en 2011.

Particularmente durante una entrevista con Total Film, Hemsworth aseguró que estaría dispuesto a continuar interpretando a Thor mientras existan buenas historias con el personaje. No obstante, advirtió que no pretende forzar su continuidad con el personaje si no hay un interés por parte de los fanáticos.

“Cada vez, si surge la oportunidad y se presenta, estoy abierto a cualquier exploración creativa que pueda ocurrir, gracias a diferentes escritores y directores”, dijo Hemsworth. “Pero me encanta interpretar al personaje, de verdad que me encanta. Siempre se reduce a: ‘¿Este guión es diferente al anterior? ¿Estamos repitiendo algo?’ Y cuando se vuelva demasiado familiar, creo que es cuando tendría que decir: ‘Sí, no, esto no... creo que...’. Me gustaría salir antes de que la gente me diga que salga”.

Pero por ahora aún habría un interés en la versión de Thor de Hemsworth tanto por parte de los fanáticos como de Marvel Studios. De hecho, en el mismo artículo el presidente de esa compañía, Kevin Feige, dijo que “hay muchas, muchas otras historias de Thor en los cómics de las que hablamos mucho. Y mientras vemos a Chris Hemsworth continuar creciendo y evolucionando como un gran talento actoral, me emocionaría ver cómo sigue evolucionando este personaje complejo”.

Además, en una conversación paralela con el portal Extra, Hemsworth remarcó su amor por el personaje.

“Me encanta .Me encanta (interpretar a Thor). Volveré por más y más hasta que alguien me eche del escenario, ya sabes”, comentó el actor. “Me encanta. Toda mi carrera se ha basado interpretar a este personaje y volver una y otra vez e interpretarlo con diferentes directores y diferentes elencos ha sido una alegría absoluta. Y, sí, veremos qué quieren los fanáticos, y no sé, estoy dispuesto a todo lo que sea agradable y pasar un buen rato. Eso es lo que ha sido para mí esta experiencia en el mundo Marvel, así que que venga”.

Thor: Love and Thunder se estrenará este 7 de julio y probablemente el destino de la franquicia del dios del trueno dependerá de su recepción. Pero claro las primeras reacciones para la película han sido bastante favorables y Marvel Studios ya tendría en la mira el anuncio para su próxima gran saga.