Love And Thunder se apegará a la historia de Jane Foster en los cómics, pero ella no sería el reemplazo de Thor

Desde que se anunció que Jane Foster finalmente se transformaría en la diosa del trueno en Thor: Love And Thunder, los fanáticos han sospechado sobre qué podría indicar eso para el futuro de Thor Odinson en el MCU. Después de todo, de la formación original de los Vengadores, Iron Man y Black Widow están muertos, mientras que Hulk, Capitán América y Hawkeye ya tienen a sus respectivos sucesores/reemplazos con She-Hulk, Sam Wilson y Kate Bishop.

Pero aunque Marvel Studios todavía no ratifica sus planes para Thor después de Love and Thunder, el director Taika Waititi cree que Jane Foster no llegará para sacar del cuadro al dios del trueno.

En una entrevista con Total Film, Waititi planteó que la trama de Love and Thunder no posicionaría a Jane como un reemplazo de Thor.

“Thor (tiene) a Stormbreaker, esa gran hacha, y ahora su martillo está de vuelta y está en manos de otra persona. Ya no es su martillo”, comentó Waititi. “Es la idea de que alguien está tomando su lugar. Creo que muchos fanáticos asumirán potencialmente: ‘Oh, está bien, este es el paso de la antorcha’... No estoy al tanto de ningún plan que Marvel tenga para el futuro, pero no creo que eso sea el caso”.

Si bien por ahora se desconoce qué pasará a futuro con Thor, en la misma entrevista el director de Ragnarok confirmó los reportes e indicó que en cuanto a Mighty Thor la película buscará mantenerse apegada a las ideas principales de la etapa de los cómics del dios del trueno escrita por Jason Aaron donde, a grandes rasgos, se estableció que Jane se convirtió en la diosa del trueno siguiendo una trama que arrancó con su diagnóstico de cáncer.

“Nos ceñimos bastante a la historia de Jane y a lo que le pasó a Jane... porque eso fue una gran influencia en la película. Estamos tratando de tomar las mejores partes de eso”, señaló Waititi.

Thor: Love and Thunder se estrenará el 7 de julio.