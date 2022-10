Christian Bale no habría disfrutado su experiencia con las pantallas azules en Thor: Love and Thunder: “La definición de eso es monotonía”

Christian Bale no ha profundizado mucho en su experiencia como Gorr en el rodaje de Thor: Love and Thunder. Sin embargo, parece que además de intentar versiones más crudas de algunas escenas, el actor no lo pasó muy bien con las pantallas azules.

Si bien aquel aspecto de las producciones de superhéroes ha ido cambiando con el tiempo y poco a poco han entrado nuevas tecnologías como The Volume (el set con pantallas LED donde se rodó The Mandalorian y también parte de Love and Thunder), algunas apuestas siguen usando bastantes pantallas verdes o azules para poder dar vidas a sus locaciones y personajes.

En ese sentido, Bale señaló que no habría trabajado extensamente con ese tipo de pantallas hasta Love and Thunder y el proceso no fue sencillo para él.

“Esa es la primera vez que hago eso. Quiero decir, la definición de eso es monotonía. Tienes buena gente. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que yo”, dijo Bale cuándo fue consultado sobre la “actuación de pantalla verde” en una reciente entrevista con GQ. “¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un set del siguiente. Seguían diciendo: ‘Estás en el set tres’. Bueno, es como, ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul’. Y es como: ‘Sí. Pero estás en el set Siete’. ‘¿Cuál es ese?’: ‘El azul’. Yo estaba como: ‘Uh, ¿dónde?’”

Previamente Bale había contado que intentó hacer cosas diferentes durante el rodaje de Love and Thunder a sabiendas de que no quedarían en el corte final PG-13 de la cinta. No obstante, ahora el actor indicó que nunca se le pasó por la cabeza intentar realizar su actuación de método para encarnar a Gorr.

“Eso hubiera sido un intento lamentable. Mientras trato de obtener ayuda para extraer y sacar los colmillos y explicar que me rompí una uña o que me estoy tropezando con la túnica”, indicó el actor.