Christina Ricci será Harley Quinn en el nuevo podcast de DC para Spotify

Harley Quinn y el Joker serán el foco del nuevo podcast basado en los cómics de DC para Spotify. Siguiendo la confirmación de una segunda temporada de Batman: Desenterrado, esta semana DC Comics anunció a Harley Quinn & The Joker: Sound Mind.

De acuerdo a la compañía, en el podcast Harley Quinn & The Joker: Sound Mind se contará una nueva historia sobre los villanos titulares que contará con Christina Ricci (Yellowjackets, Los Locos Addams)como Harley Quinn, Billy Magnussen (No Time to Die) como el Joker y Justin Hartley (This is Us, Smallville) como Batman.

Harley Quinn & The Joker: Sound Mind fue escrito y dirigido por Eli Horowitz (Homecoming). Por ahora no hay una fecha de estreno para esta producción, sin embargo, esta es su sinopsis:

“Cuando los oyentes conocen a Harley, ella sigue siendo la Dra. Harleen Quinzel, una talentosa psicóloga del Arkham Asylum en Gotham City decidida a ayudar a los pacientes que sus colegas han descartado. Pero su padre está enfermo y necesita una costosa operación para salvarle la vida que Harleen no puede pagar. Entonces, cuando conoce al ‘Paciente J”' un criminal único que parece tener un extraño poder sobre todos menos sobre ella, Harleen toma una decisión fatídica: usar su relación con J para obtener lo que necesita, llevándolos a ambos a un peligroso camino que cambiará sus vidas para siempre”.