Christopher Nolan dice que ha pasado su carrera “tratando de volver a ese sentimiento” que tuvo al ver a James Bond por primera vez

Cuando las primeras reseñas de Tenet salieron a la luz, varios críticos compararon a la nueva película de Christopher Nolan con una cinta de James Bond. Pero aunque muchos aún no pueden juzgar de primera mano la nueva apuesta del director de Inception, probablemente esa comparación con la franquicia del espía no es algo que le molestará a Nolan.

Después de todo, el director ha señalado en varias oportunidades que es fanático de James Bond e incluso en una reciente entrevista (vía Games Radar) contó que ha pasado gran parte de su carrera tratando de replicar el sentimiento que experimentó al ver a 007 por primera vez.

Nolan particularmente contó que la primera película de Bond que vio fue The Spy Who Loved Me y hasta el día de hoy sigue amando a esa cinta de 1977.

“La primera película de James Bond que recuerdo haber ido a ver al cine fue The Spy Who Loved Me con Roger Moore”, dijo Nolan. “Esa sigue siendo una de mis favoritas. Es una película que trato de no ver con demasiada frecuencia. Pero cuando la vi recientemente, se la mostré a mis hijos y, por ejemplo, puedes volver a aprovechar esa experiencia temprana. Creo que tenía unos siete años cuando la vi. Fui con mi papá a verla al cine”.

“Lo que recuerdo, y lo que he tratado de retener de esa experiencia, es la sensación de posibilidad de que puedas saltar a través de esa pantalla e ir a cualquier parte del mundo y ver las cosas más asombrosas. Tenía tanta escala y tantas posibilidades, en realidad. Era puro escapismo y también tenía un excelente componente de fantasía, ya sabes, con el auto que se convierte en un submarino y todo eso. Pero era realmente genial”, añadió.

Nolan continuó explicando que su fascinación con esa película y en general con la franquicia de 007 han influenciado a la dirección de su carrera.

“Creo que he pasado gran parte de mi carrera tratando de volver a ese sentimiento y tratando de brindar esa experiencia al público, para llevarlo de regreso a esa sensación de asombro sobre las posibilidades de lo que las películas pueden hacer y dónde pueden llevarte”, señaló.

El director argumentó que ha tratado de conseguir esa sensación en sus películas mediante el uso de elementos como accesorios y locaciones reales.

“Cuando intentas crear entretenimiento a gran escala, te enfrentas muy rápidamente a las limitaciones de lo que puedes construir, o lo que puedes concebir, en contraste con el mundo real”, señaló Nolan. “El mundo real es muy grande y muy extraordinario, y ofrece tales posibilidades si puede ir a las locaciones y salir allí”.

“Eso funciona de manera doble. Es a la vez escapismo, y realmente permite que la audiencia vaya al cine y se transporte a lugares a los que nunca podría ver en sus vidas ordinarias, lugares que son extremadamente glamorosos o extremadamente peligrosos(..). Y eso le da un alcance tremendo a la naturaleza del escapismo con el que está involucrada la audiencia”, añadió.

“Pero también informa la narrativa, e informa lo que está en juego, porque lo que estamos tratando con Tenet, como en una película clásica de espionaje, es una amenaza para el mundo entero”, concluyó. “Y creo que al mostrar más del mundo, y más personas del mundo, en la película, se te recuerda constantemente como miembro de la audiencia la magnitud de la amenaza. No es una amenaza localizada. Es algo que nos amenaza a todos en todo el mundo”.