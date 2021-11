Conmemoren el episodio 1000 de One Piece con este video que muestra un segundo de cada capítulo del anime

Este sábado finalmente se estrenó en el episodio 1000 de One Piece y para seguir celebrando este hito del anime basado en el manga de Eiichirō Oda desde Crunchyroll dieron conocer un video que seguramente llamará la atención de los fanáticos.

Si bien One Piece es famoso por varios elementos incluyendo al propio Monkey D. Luffy, este anime (y en cierta media su manga) también son reconocidos por su inmensa duración.

Así, mientras probablemente hay personas que dudan en embarcarse en el mundo de One Piece dada la longitud de la historia, en el marco de la celebración por el episodio 1000 del anime se dio a conocer un video que contempla 1 segundo de cada uno de los episodios que se han emitido hasta ahora.

Por supuesto, este resumen es mucho más rápido que cualquier otra forma de ver One Piece, pero obviamente no les dirá mucho sobre la trama si no cuentan con un conocimiento previo de la historia.

En ese sentido, como repaso o un gran tráiler de lo que podrían recibir si deciden ver One Piece, aquí tienen esta recopilación de sus 1000 episodios:

El manga de One Piece debutó en 1997 y su anime se presentó en 1999. Por ahora ninguna de estas producciones tiene una fecha de término e incluso durante esta jornada han circulado rumores sobre una nueva cinta de la franquicia.