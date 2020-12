Cyberpunk 2077 ahora tiene una advertencia de problemas de rendimiento en Xbox One dentro de Microsoft Store

Microsoft no quiso sacar a Cyberpunk 2077 de su tienda digital después de los problemas que el juego ha experimentado en Xbox One. Sin embargo, aunque la compañía no siguió los pasos de Sony, la empresa encargada de Xbox igual optó por poner un aviso para los jugadores.

Durante esta semana, Microsoft incorporó una advertencia en la página de Cyberpunk 2077 en Microsoft Store. “Los usuarios pueden experimentar problemas de rendimiento al jugar este juego en consolas Xbox One hasta que este juego se actualice”, dice la leyenda que figura en la página del juego.

Esta medida de Microsoft se produjo un día después de que la compañía anunciara que decidió actualizar su política de reembolsos para permitir que los jugadores que compararon el juego de CD Projekt Red y no están conformes con su desempeño puedan recobrar su dinero.

“Para garantizar que todos los jugadores puedan obtener la experiencia que esperan en Xbox, ampliaremos nuestra política de reembolsos existente para ofrecer reembolsos completos a cualquiera que haya comprado Cyberpunk 2077 digitalmente en Microsoft Store, hasta nuevo aviso”, señaló la compañía en aquella declaración.

Por supuesto, esa medida de Microsoft y esta nueva advertencia de en la página de Cyberpunk 2077 en la tienda digital de la compañía llegan después de que Sony optara por sacar al título de la PlayStation Store y también anunciara que pretende ofrecer reembolsos a los jugadores.

Cyberpunk 2077 fue lanzado mediados de diciembre, y aunque era uno de los juegos más esperados del año, su lanzamiento dio pie a una serie de polémicas debido a los problemas que han experimentado los jugadores en PS4 y Xbox One. Algo que no solo tendría a CD Projekt Red enfrentando estas situaciones con Microsoft y Sony, sino que también habría provocado tensiones al interior de la compañía.