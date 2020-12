Cyberpunk 2077 ha vendido más de 13 millones de copias pese a los reembolsos

A pesar de todas las complicaciones que han surgido desde el lanzamiento del juego, Cyberpunk 2077 estaría entre los videojuegos más populares de este 2020.

Durante este martes, CD Projekt Red compartió una nota para sus inversionistas donde aseguró que, desde el lanzamiento del pasado 10 de diciembre y hasta el domingo 20 de diciembre, Cyberpunk 2077 había vendido más de 13 millones de copias.

De acuerdo a los desarrolladores del juego, esa cifra contemplaría “el volumen estimado de ventas minoristas en todas las plataformas de hardware (teniendo en cuenta las devoluciones enviadas por los clientes minoristas tanto en tiendas físicas como digitales), es decir, la cifra de ‘venta directa’, menos todas las solicitudes de reembolso enviadas por correo electrónico directamente a la compañía a la fecha de publicación de este informe”.

Por lo tanto, según CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ha vendido más de 13 millones de copias en todas las plataformas para las que está disponible y descontando todas las devoluciones del juego que se han concretado en los últimos días a raíz de sus problemas de desempeño en Xbox One y PS4.

Para poner en perspectiva esa cifra, tengan en cuenta que, según destaca Polygon, Animal Crossing: New Horizons vendió 11,77 millones de copias en sus primeros 11 días a la venta, mientras que The Last of Us 2 tuvo que vender 4 millones de copias en tres días para convertirse en el juego exclusivo de más rápida venta en PS4.

En ese sentido, esta cifra no deja de ser llamativa considerando que, pese a que las primeras reseñas del juego fueron positivas a nivel general, desde que el título comenzó a llegar a las manos de los jugadores, empezaron a multiplicarse los reportes de problemas en las versiones para Xbox One y PS4. Una situación que derivó en que Microsoft actualizara la política de su tienda online para permitir reembolsos del juego y, más notablemente, llevó a Sony a remover al título de la PS Store.

CD Projekt Red aseguró que dio a conocer esta cifra para que los inversionistas de la compañía lo tengan en cuenta debido al “posible impacto en las decisiones relacionadas con inversiones” de todo lo que ha pasado con el juego durante los últimos días y es que, además de los comentarios negativos de los jugadores y los movimientos de Microsoft y Sony, las acciones de CD Projekt Red cayeron, surgieron reportes de tensiones al interior de la compañía y se reveló que los inversionistas también estarían considerando demandar a la compañía.