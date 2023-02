Daisy Ridley estaría dispuesta a regresar como Rey en una nueva producción de Star Wars

Desde The Rise of Skywalker el foco de las entregas de Star Wars ha estado en todo el período previo a la nueva trilogía por lo que no se ha profundizado en el escenario posterior a la que por ahora es la derrota definitiva de Palpatine.

Pero mientras John Boyega ya expresó que no está intresado en regresar como Finn para un proyecto post-Episodio 9, Daisy Ridley afirmó que estaría dispuesta a interpretar nuevamente a Rey.

En una conversación con The Hollywood Reporter sobre su nueva película, Sometimes I Think About Dying, Ridley fue consultada sobre si estaría interesada un regreso a Star Wars que contemplara menos de las tres décadas que Lucasfilm tardó en volver a explorar las aventuras de Luke, Leia y Han.

“Honestamente, no tengo idea”, respondió la actriz. “Siento que la historia de Rey terminó de una manera maravillosa con (The Rise of Skywalker). Ya han pasado tres años locos desde que salió esa película. Siento que soy una persona bastante diferente. Todos hemos pasado por un cambio masivo en los últimos tres años, con muchas cosas locas sucediendo. Así que realmente no sé si hay planes. Simplemente no lo sé”.

“Pero en última instancia, me encantó mi experiencia. Me encantó lo que hice y amo a las personas con las que trabajé. Entonces, si eso volviera a suceder, incluso una vez, increíble. Porque el sueño es realmente estar rodeada de personas agradables que te hacen sentir bien y que te hacen sentir escuchado mientras haces un buen trabajo”, añadió.

Hasta ahora no se han anunciado proyectos enmarcados en el período posterior a la nueva trilogía por lo que más allá de la disposición de Ridley, el retorno de Rey aún está asegurado.