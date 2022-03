Daniel Radcliffe sobre una potencial película de Harry Potter and the Cursed Child: “No es algo que realmente me interese hacer en este momento”

Daniel Radcliffe no tendría interés en regresar como Harry Potter en el futuro cercano. Si bien el actor no reniega de la franquicia que lo impulsó a la fama, durante una reciente entrevista dio a entender que no espera ansioso una adaptación de Harry Potter and the Cursed Child al cine.

Concretamente, en el marco de una conversación con The New York Times, Radcliffe fue consultado respecto a las palabras de Chris Columbus, el director de las primeras películas de Harry Potter, quién tiempo atrás expresó su interés por realizar una película de Harry Potter and the Cursed Child con el elenco original de las cintas.

“Esta no es la respuesta que nadie va a querer, pero creo que pude regresar y disfrutar (del especial de HBO Max) porque ya no es parte de mi vida cotidiana”, respondió Radcliffe. “Estoy llegando a un punto en el que siento que salí de Potter. Ok y estoy muy contento con el lugar donde estoy ahora, y volver sería un cambio tan grande en mi vida. Nunca voy a decir nunca, pero los muchachos de Star Wars tuvieron como 30, 40 años antes de regresar. Para mí, solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento”.

Harry Potter and the Cursed Child (o Harry Potter y el legado maldito como se conoce en español) es una historia de debutó en el teatro y cuyo relato retoma las aventuras de Harry, Ron y Hermione casi dos décadas después de los eventos de la saga original.

Pero aunque una posible adaptación al cine de esa historia es algo que ha dado vuelta en la mente de los fanáticos y Columbus durante años, por ahora Warner Bros no tendría planes al respecto y por ende Radcliffe podría seguir trabajando sin la presión de volver a portar los lentes de Harry mientras el futuro de la franquicia del Mundo Mágico sigue en manos de Animales Fantásticos y nuevas apuestas como el juego Hogwarts Legacy.