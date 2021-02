DC Comics no quiso realizar el cómic de Zack Snyder sobre la historia de la muerte de Robin

Zack Snyder finalmente podrá presentar su versión de Justice League durante el próximo mes de marzo, pero aunque en esa edición de la película el director podrá mostrar sus planes originales para Superman, Cyborg, Flash, Wonder Woman, Batman, Aquaman e incluso Martian Manhunter, la ausencia de planes a futuro para esta interpretación de las películas de DC plantea que varios elementos que el responsable de Man of Steel había ideado para aquel universo no podrán concretarse.

Así, mientras la ausencia de una Justice League 2 es lo más evidente, cabe recordar que el final de esta propuesta para las películas de DC también implica que tramas que se plantearon en cintas como Batman v Superman no tendrán la resolución que se había planificado originalmente.

En ese sentido, en una entrevista con el canal de YouTube SnyderCutBR, Snyder reveló que en algún minuto conversó con DC Comics para tratar de realizar una miniserie centrada en la muerte de Robin.

Como recordarán, en Batman v Superman se deslizó que el Joker había asesinado a un Robin y en varias oportunidades Snyder ha señalado que la muerte de Dick Grayson fue un factor clave en el camino que llevó a Bruce Wayne a luchar contra Superman en aquella película.

“Hablamos de hacer un (cómic con) supongo que sería DC, (pero) decidieron no hacerlo. Pero sí hablamos de hacer una especie de mini cómic sobre la muerte de Robin ¿verdad? Qué pasó y cómo el Joker mató a Robin y lo que le hizo a Batman y cómo lo llevó por este camino oscuro, muy oscuro que (...) culminó con la llegada de Superman”, contó el director.

Esta no es la primera vez que Snyder habla de su idea para un cómic sobre la muerte de Robin y en el pasado Scott Snyder, un guionista de DC Comics que no tiene nada que ver con el director, también había expresado que la editorial consideró realizar una publicación ambientada en el mundo de Batman v Superman, Man of Steel y el Snyder Cut de Justice League.

Pero evidentemente la realización de un cómic sobre la muerte de Robin antes de Batman v Superman no prosperó y actualmente todo apunta a que los principales antecedentes sobre la tragedia de Grayson llegarán de la mano de la aparición del Joker de Jared Leto en la nueva versión de Justice League que se estrenará este 18 de marzo en Estados Unidos.