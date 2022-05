DC Films consideró reemplazar a Amber Heard en Aquaman 2

Tal y como se había anticipado, este martes Walter Hamada, el actual presidente de DC Films, participó en el juicio por difamación que se está desarrollando a propósito de la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard.

Hamada apareció en el juicio para refutar las acusaciones que Heard había levantado días atrás respecto a que su papel en Aquaman and The Lost Kingdom habría sido recortado debido a sus conflictos legales con Depp.

En ese contexto, según recoge Variety, mediante una aparición vía video Hamada aseguró que la disputa entre Depp y Heard no habría jugado ningún papel en el trabajo de la actriz. No obstante, el ejecutivo de Warner Bros reconoció que el estudio tardó en ejercer su opción para contar con Heard como Mera en la secuela Aquaman porque estaban considerando reemplazar a la actriz.

¿La razón? Según Hamada todo sería debido a la ausencia de química entre Heard y Jason Momoa, el actor que interpreta al héroe titular en las películas de DC dirigidas por James Wan.

“No tenían mucha química juntos”, dijo Hamada. “Editorialmente, pudieron hacer que esa relación funcionara en la primera película, pero existía la preocupación de que se necesitaba mucho esfuerzo para llegar allí”.

En ese sentido, después de indicar que la dinámica entre Aquaman y Mera funcionó en la película de 2018 sobre el rey de los siete mares gracias a “la magia de las películas”, Hamada planteó que es común que no exista química entre los protagonistas de algunas cintas y ese habría sido el caso como Heard y Momoa. “Lo reconoces cuando lo ves, y la química no estaba allí”, dijo el ejecutivo.

Por otra parte, Hamada planteó que el papel de Mera en Aquaman 2 no habría sido reducido como señaló Heard y que se habría mantenido igual desde el inicio del desarrollo de la película porque esta entrega fue concebida como una “comedia de amigos” centrada en Orm y Arthur Curry.

Si bien aún no está claro qué pasará con la versión de Mera interpretada por Heard después de Aquaman and the Lost Kingdom, cabe recordar que durante los últimos meses han proliferado las campañas para que la actriz sea removida de la película y en el contexto de este y el juicio anterior de la intérprete con Depp, algunos fanáticos hasta han postulado a diversas actrices como su reemplazo. No obstante, por ahora Heard seguirá como Mera al menos en la secuela de Aquaman.

El estreno de Aquaman and the Lost Kingdom está programado para marzo de 2023.