El presidente de DC Films podría refutar las acusaciones de Amber Heard sobre la disminución de su papel en Aquaman 2

Cuando Walter Hamada aparezca en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el ejecutivo de Warner Bros y actual presidente de DC Films podría refutar las acusaciones que días atrás la actriz levantó a propósito de su papel en Aquaman and the Lost Kingdom.

Como recordarán, durante su testimonio en el juicio por difamación en su contra, Heard indicó que su papel como Mera en Aquaman and the Lost Kingdom habría sido recortado debido a los conflictos legales y declaraciones cruzadas con Depp.

Por supuesto, como la película dirigida por James Wan aún no se estrena y tampoco se han revelado acercamientos a su guión original, por ahora se desconoce cómo ha evolucionado el papel de Mera en la secuela de Aquaman. No obstante, Deadline sostiene que cuando Walter Hamada declare ente el tribunal el ejecutivo asegurará que el trabajo de Heard no se vio perjudicado.

Si bien Hamada no participará del juicio en persona porque tendrá una aparición virtual de la mano de un video pre-grabado durante los próximos días, según Deadline, en aquel registro “se espera que Hamada le diga al jurado y la juez Penney Azcarate que Heard no sufrió ninguna reacción negativa de WB en su papel de franquicia de Aquaman como resultado de la acción legal en curso explícita y llena de ropa sucia de Depp”.

Hasta el momento no hay detalles sobre qué más podría decir Hamada en el juicio y tampoco está claro qué camino tomará Warner Bros con Heard en la franquicia de Aquaman tras el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom el próximo año.