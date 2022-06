DC reveló nuevas pistas sobre el destino de la Liga de la Justicia en Dark Crisis

[Esta nota puede contener spoilers sobre Dark Crisis]

Desde que se anunció que Dark Crisis arrancaría a partir de la muerte de la Liga de la Justicia, los fanáticos han tenido claro que de una forma u otra Superman, Wonder Woman, Batman y compañía no permanecerán muertos para siempre y eventualmente volverán en gloria y majestad a las publicaciones de la compañía.

No obstante, mientras en el Universo DC los personajes están convencidos de que la Liga de la Justicia ha muerto, la editorial sigue dando pistas que indican que una resurrección no estaría sobre la mesa para los héroes porque... la Liga de la Justicia no estaría muerta.

Esta semana la guionista Tini Howard publicó en su Substrack un extracto de las descripción del one-shot Worlds Without a Justice League: Wonder Woman. Y, además de prometer que esa publicación profundizará en el mito de la amazona, adelantó que tanto Diana como sus compañeros de equipo no fallecieron en el preludio de Dark Crisis.

“Cuando Pariah y sus fuerzas de la Gran Oscuridad arrasaron con los superhéroes más poderosos de todos los tiempos, se perdió toda esperanza... hasta ahora. Para potenciar sus armas de guerra, Pariah ha capturado a cada miembro de la Liga de la Justicia y los ha atrapado en mundos que se adaptan a todos sus sueños y deseos... mientras los propios planetas devoran lentamente a sus respectivos habitantes. Cuando Wonder Woman comienza un nuevo capítulo en su vida, Pariah la ha desarraigado a una realidad que él controla: ¿cómo se adaptará la princesa amazona? ¡Además, Dan Watters y Brandon Peterson combinan fuerzas para crear una historia de cine negro protagonizada por Martian Manhunter! ¡Donde hay vida hay esperanza, y con esa esperanza viene un desmoronamiento más profundo del tapiz del evento más grande de DCU de 2022!”, dice la descripción de Worlds Without a Justice League: Wonder Woman.

Por supuesto, este giro ya se había tanteado con el anuncio de los otros títulos de la línea Worlds Without a Justice League e incluso es algo que se dio a entender con la desaparición de Barry Allen al final de Infinite Frontier #6.

¿Cómo podrá librarse la Liga de la Justicia de la trampa de Pariah? ¿Qué tendrán que hacer el resto de los héroes para salvar al Universo? Esas y otras preguntas recién se comenzaron a responder esta semana con Dark Crisis #1 y seguirán explorándose en el resto de ese título y los one-shots que DC lanzará para complementar su nuevo evento.