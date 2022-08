Director de Game of Thrones, It’s Always Sunny y WandaVision se encargaría de la película de Los Cuatro Fantásticos

De acuerdo a un reporte del portal The Direct, la planeada película de Los Cuatro Fantásticos que desarrolla Marvel Studios ya tendría a un director.

El elegido sería Matt Shakman, un director con una amplia trayectoria en televisión incluyendo series como Six Feet Under, Game of Thrones, Mad Men, The Boys, House M.D., Fargo e It’s Always Sunny in Philadelphia.

Pero su filmografía ya incluye una colaboración con Marvel Studios, ya que previamente se encargó de dirigir todos los episodios de WandaVision.

Por ahora no existe una confirmación oficial, pero el estudio ha estado en búsqueda de un director desde que Jon Watts, director de las películas de Spider-Man de Tom Holland, decidió alejarse del proyecto para tomarse un respiro del universo superheroico.

Asimismo, diversos reportes han planteado que Kevin Feige y su equipo está en un proceso de búsqueda del casting que tomará las riendas de las historias cinematográficas de la denominada “Primera Familia” de Marvel.