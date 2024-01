Disney+ cancelo la serie de American Born Chinese

Otra serie quedará inconclusa ya que Disney+ decidió cancelar la comedia de acción y fantasia llamada “American Born Chinese”.

Basada en la novela gráfica de Gene Luen Yang, quien en los últimos años ha trabajado para DC Comics, la serie fue cortada tras solo una primera temporada de ocho episodios que debutó en mayo del año pasado.

La historia de la serie se centraba en Jin Wang (Ben Wang), un tipo común y corriente con problemas cotidianos tanto en el colegio como en su familia, pero cuya vida cambia completamente cuando conoce a un estudiante de intercambio extranjero. A partir de ahí, termina involucrándose en una batalla que involucra a dioses místicos chinos.

La serie, que fue conducida por el productor y escritor Kelvin Yu (“Bob’s Burgers”), también contaba con la participación de Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, quienes fueron parte de la película “Everything Everywhere All at Once”.

Según THR, la serie no logró buenos índices de audiencia pese a tener una buena recepción de la crítica y de los espectadores que sí le dieron una oportunidad.