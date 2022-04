Doctor Strange in the Multiverse of Madness será una continuación de Spider-Man: No Way Home con “un sabor a horror” según Sam Raimi

Aunque hasta la fecha Marvel Studios ha tratado de mantener su característico hermetismo sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, durante los últimos meses se han entregado varios detalles pequeños sobre cómo será la película.

En ese sentido, pese a que claramente todavía no se han revelado los pormenores de la trama, tiempo atrás el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, señaló que esta cinta sería una verdadera producción de Sam Raimi que dejaría felices a los fanáticos de Evil Dead II. Todo mientras Benedict Cumberbatch aseguró que su segunda película en solitario como Strange podría tener un desempeño tan bueno en taquilla como Spider-Man: No Way Home.

Por supuesto, esas declaraciones dan cuenta de todo el entusiasmo que existe al interior de Marvel Studios de cara a la secuela de Doctor Strange. Pero ¿qué opina Sam Raimi al respecto? Después de todo, el director de Spider-Man es el principal responsable de esta película y quien se llevará la mayoría de elogios o críticas según el resultado.

Así, al ser consultado sobre el comentario de Cumberbatch respecto a No Way Home, Raimi puso las cosas en perspectiva y planteó que Multiverse of Madness sería como una continuación de la cinta más reciente de Spidey.

“Supongo que diría que... Spider-Man (No Way Home) abrió (la idea de que) personajes del multiverso podrían visitar nuestro universo. Pero esta es la primera vez que los personajes de nuestro universo saldrán al multiverso y experimentarán otros universos. Entonces, será una continuación, pero creo que ese es uno de los mayores atractivos. Encontrar otras realidades, y cómo riman con la nuestra, o cómo son completamente opuestas, o variaciones de las mismas”, dijo el director a Fandango. “Creo que ahí radica el interés de esta película”.

Hasta la fecha Spider-Man: No Way Home ha recaudado x millones de dólares, por lo que llegar a ese nivel es un desafío no menor para la nueva película de Marvel Studios. No obstante, Raimi no solo confiaría en el fanatismo por esta franquicia, sino que también destacó lo que sería una de las principales novedades de Doctor Strange 2: el terror.

Ante una pregunta sobre las palabras de Feige sobre Evil Dead II, Raimi aseguró que para bien o para mal no veremos a nadie con una motosierra en Multiverse of Madness. Sin embargo, reafirmó que la promesa inicial de la primera cinta con elementos de terror del MCU sigue en pie.

“Creo que lo que (Kevin Feige) quiso decir, desde mi punto de vista, es que esta película tiene un sabor a horror. Creo que cuando el director original, Scott Derrickson, y Kevin promocionaron la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dijeron que iba a ser la primera película de superhéroes de Marvel que tuviera un elemento de terror”, explicó el director. “Espero no estar citándolos mal. Pero incluso después de que Scott dejó la película debido a diferencias creativas, ese seguía siendo el mandato: hacer la primera película de Marvel que tuviera un elemento de terror. Entonces, me mantuve fiel a sus declaraciones originales”.

“Creo que eso es lo que Kevin quiere decir, porque es espeluznante en algunos momentos y aterradora en otros. No se sabe qué encontrarás en el multiverso. Es dentro de ese desconocido que existe el suspenso y la oscuridad. Una herramienta para excitar el miedo de la audiencia. Además, Doctor Strange en los cómics siempre se ha ocupado de universos y dimensiones bastante espeluznantes, así que tratamos de traer algo de eso a esta película”, añadió.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 6 de mayo en Estados Unidos, pero en países como Chile tendrá su pre-estreno el 4 de mayo.