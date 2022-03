Doctor Strange In The Multiverse Of Madness es una película de Sam Raimi que alegrará a los fans de Evil Dead II según Kevin Feige

Si debido al historial y la forma de operar de Marvel Studios aún tienen dudas respecto a cuánto del estilo de Sam Raimi estará presente en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Kevin Feige quiere convencerlos para que dejen de preocuparse y comiencen a ilusionarse con el regreso del director de Spider-Man a las películas de superhéroes.

En el marco de la misma entrevista con Empire donde aseguró que Scott Derrickson no dejó la secuela de Doctor Strange debido a conflictos por el tono terrorífico de la película, el presidente de Marvel Studios indicó que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sería derechamente una película Raimi e incluso planteó que el estudio no trató de borrar el sello característico del director.

“Queremos que sea una película de Sam Raimi”, dijo Feige. “Entregábamos notas como: ‘Esta acción es genial, estás compitiendo con Avengers y Spider-Man, no hay problema, pero no olvides las partes de Sam Raimi’. Verán cuán Sam Raimi es de formas que harán muy felices a los fans de Evil Dead II”.

Raimi se sumó a Doctor Strange In The Multiverse Of Madness después de la salida de Scott Derrickson del proyecto y, aunque él y Feige ya habían colaborado en las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, el productor tenía dudas respecto si el director aceptaría. No obstante, Raimi no titubeó en volver a las películas de superhéroes.

“Echaba de menos dirigir”, dijo Raimi. “Es realmente lo único que sé hacer. No podría ser corredor de bolsa, banquero o plomero, y estoy encantado de trabajar con mi viejo amigo Kevin Feige”.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness se estrenará este mes de mayo y aunque se puede especular mucho respecto a qué podría gatillar la felicidad de los fans de Evil Dead, recuerden que se rumorea que Bruce Campbell tendría un cameo en la próxima entrega del MCU.