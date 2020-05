Edgar Wright desarrollará cuatro series nuevas para Netflix

Last Night In Soho, la próxima película de Edgar Wright, postergó su estreno hasta 2021. Sin embargo, los fanáticos del director podrán aliviar la espera gracias un nuevo anuncio sobre los proyectos a futuro del responsable de Shaun of the Dead.

De acuerdo a Variety Complete Fiction, la nueva compañía de producción creada por Wright junto a Nira Park (productora de las películas de Wright) y Joe Cornish (Attack the Block), selló un acuerdo con Netflix para concretar cuatro series nuevas para la plataforma de streaming.

La primera de esas series será Lockwood & Co, una producción basada en las novelas de Jonathan Stroud que es descrita como “una serie sobrenatural de detectives con acción y aventura”. Este proyecto además contará con Cornish como director y productor ejecutivo.

El segundo proyecto se enfocará en una adaptación de la trilogía de novelas de terror The Murders of Molly Southbourne de Tade Thompson. Todo mientras la tercera serie se inspirará en The City of Brass de S.A. Chakraborty.

En cuanto al cuarto proyecto, Variety dice que por ahora todos los detalles se mantienen en secreto e inevitablemente han comenzado las especulaciones respecto a que Wright podría estar más involucrado en aquella iniciativa. No obstante, aún no hay nada confirmado en ese sentido.