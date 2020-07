El chileno Gonzalo ‘ZeRo’ Barrios anunció su retiro total de Smash Bros. tras reconocer las acusaciones en su contra

Gonzalo ‘ZeRo’ Barrios, streamer y popular jugador profesional del videojuego Smash Bros, quien en 2014 saltó a la fama tras ganar un torneo en el E3 2014, conseguir una notable racha invicta y triunfar en el torneo EVO 2015, anunció su alejamiento de las competencias tras ser acusado de tener comportamientos inapropiados con adolescentes en el pasado.

A través de su cuenta de Twitter, respondió a cada una de las acusaciones en su contra, reconociendo haber enviado “horrendos mensajes” en el pasado, incluyendo a una menor de edad de 14 años. Según su defensa, esto se debió a su “torpeza social” y una “muy clara falta de juicio”.

“Quiero comenzar reconociendo mis acciones y disculparme con Jisu, Katie y Leffen. Si bien no hubo una intención maliciosa de mi parte, entiendo que el impacto que mis acciones tuvieron en los demás causó un dolor que no tenía la intención”, explicó.

Respecto a los fans que han salido a defenderlo, y los ataques que han recibido las personas que lo han acusado, Barríos sostuvo que no lo merece. “Quiero estar solo y quiero que esta discusión pare. No soy una buena persona y no importa lo terrible que mi vida era. Hice cosas terribles y ese es el fin. No merezco que la gente me defienda”, agregó.

Por ahora, el ahora exjugador profesional anunció que está “trabajando” para perder el apoyo de sus patrocinadores económicos y anunció que tampoco hará más videos para su canal de Youtube que tiene más de 1 millón de suscriptores. También reveló que no participará en más eventos. “No quiero incomodar a nadie y no merezco estar allí nunca más después de todo esto”, finalizó.

Jacqueline ‘Jisu’ Choe, quien fue parte de las primeras acusaciones, aseguró que ‘Zero’ le mostró su pantalla con hentai y avisos de prostitutas cuando solo tenía 15 años.

Tras el mensaje de Barríos, recalcó que “esto no es todo” y que realizará su propio comunicado con más información. También dijo que ZeRo “mintió descaradamente” y que recibió amenazas tras realizar las acusaciones.

Barríos ya estaba alejado de la escena competitiva, pero seguía ligado a eventos debido a que fue considerado el mejor profesional de Smash Bros. en el mundo durante la década pasada.

No solo ganó múltiples torneos, sino que también tuvo una racha invicta que fue destacada en el ámbito de los eSports, algo que inclusive le permitió entrar en el Libro Guinness de récords.

Todo eso, sin embargo, ahora fue sepultado por el comportamiento lejos de los joystiqs.