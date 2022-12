El clásico juego de Sega, ToeJam & Earl, tendrá una película de la mano de Amazon Studios

Durente los últimos años las adaptaciones de videojuegos al mundo del cine no han parado y al parecer seguirá siendo así por un tiempo más, y es que a la larga lista de títulos que están en camino, ahora se suma ToeJam & Earl, el clásico de Sega Genesis (Mega Drive).

Según fue dado a conocer por Hollywood Reporter, Amazon Studios, Story Kitchen y Unanimous Media, compañía de la estrella de la NBA, Stephen Curry, se encargarán de adaptar el videojuego de estos alienígenas que terminan varados en la tierra.

Aunque por el momento se desconocen muchos detalles, se sabe que la película contará con un guión escrito por Amos Vernon y Nunzio Randazzo, quienes trabajaron en el filme animado Hotel Transylvania 4. A la vez, junto con Curry, en la producción estará Erick Peyton de Unanimous y Dimitri Johnson y Dan Jevons de Story Kitchen.

La sinopsis del filme apunta:

Tierra, cuentan sus leyendas, es el paraíso donde se originó la música que creó su cultura. Desafortunadamente para nuestros héroes, no sólo destrozan su nave, sino que descubren que la Tierra es... . . bueno, no el refugio que esperaban. Pero la música, esa parte era cierta. Así comienza su búsqueda para encontrar tanta música como puedan con la esperanza de salvar su planeta, y quizás también el nuestro”.

ToeJam & Earl se lanzó originalmente en 1991 con un soundtrack que tomaba elementos del Jazz, Funk y Hip-Hop. Además contó con dos secuelas Earl in Panic on Funkotron y ToeJam & Earl III: Mission to Earth.