El co-creador de Deadpool tachó a DC como una “marca dañada” en sus comentarios sobre la recaudación de The Suicide Squad

The Suicide Squad ya concluyó su primer fin de semana en cartelera, pero aunque la respuesta por parte de los fanáticos y la crítica ha sido principalmente positiva, en materia de recaudación la cinta dirigida por James Gunn no habría cumplido algunas de las expectativas.

En ese escenario, Rob Liefeld, el co-creador de Deadpool, no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para reflexionar sobre lo que cree que estaría mal con DC.

Liefeld comenzó citando a un artículo que especulaba que el desempeño en taquilla de The Suicide Squad tendría consecuencias al interior de Warner Bros.

“Entonces desháganse de todos, desde arriba hasta abajo”, escribió Liefeld. “Comiencen de nuevo”.

Naturalmente las palabras de Liefeld comenzaron a generar debate ya que algunas personas no tardaron en apuntar a que The Suicide Squad no solo es una cinta con Categoría R, sino que se presentó en el marco de la pandemia y contó con un lanzamiento simultáneo sin costo extra a través de HBO Max en Estados Unidos.

Pero Liefeld continuó argumentando que las cifras completas no marcarían una diferencia.

“No lo duden, The Suicide Squad es una gran película”, escribió Liefeld. “James Gunn agregó mucho estilo y corazón. El problema es más profundo, más allá de la pandemia y el streaming. Igualmente espero a Peacemaker”.

Entonces ¿cuál es el problema con DC según Liefeld? En un tweet que posteriormente eliminó pero que fue recogido por CBR, el escritor aseguró que la casa de Batman y Superman sería una “marca dañada” y que estaría perdiendo en una competencia con Marvel.

“Desafortunadamente, DC es solo una marca dañada en este momento. Marvel se ha alejado de una manera muy espectacular y DC ha perdido terreno en todas las plataformas”, señaló Liefeld. Todo mientras en un tweet posterior añadió que esto se debería a “años de mala gestión”.

De acuerdo a las cifras reportadas por Variety, The Suicide Squad recaudó $26.5 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, una cifra que si bien bastó para que la película liderara la cartelera en ese país, no habría cumplido con las expectativas de los analistas y sería contrastada con un presupuesto de $185 millones de dólares (más costos promocionales).

Por otra parte, la nueva película de la Task Force X consiguió $35 millones de dólares en la cartelera internacional este fin de semana, llegando a una recaudación total de $72.2 millones de dólares.