El director de Luca explicó cómo usaron escenas surrealistas para desenvolver al protagonista de la nueva película de Pixar

Hasta ahora la mayoría de los adelantos y promociones de Luca han dejado en claro que la nueva película de Pixar nos invitará a viajar a un bello pueblo costero italiano para conocer la historia de un joven monstruo marino y su amigo que tratarán de pasar desapercibidos entre los humanos.

Pero aunque efectivamente ese es el hilo conductor, esta cinta también cuenta con un llamativo elemento dentro de su propuesta y es que en varias instancias empleará escenas de sueños para abordar lo que siente su protagonista.

En ese sentido, como en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con el director Enrico Casarosa, aprovechamos de preguntarle por el uso de ese recurso narrativo en su nueva película de Pixar.

Si bien Luca es el debut de Casarosa como director de largometrajes, el cineasta italiano es reconocido por su trabajo en La Luna, el corto de 2011 que fue nominado en los Premios de la Academia. Así, al ser consultado por el uso de los sueños en Luca, el director apuntó a esa producción como uno de los principales factores de una tarea que no habría sido sencilla.

“Creo que era uno de estos puzles interesantes. Después de hacer un corto que era completamente sobre este mundo de fantasía algo surrealista, sabía que quería llevar eso a una película, por lo que el asunto era sobre cómo hacerlo“, señaló Casarosa. “Cómo hacer que funcione como un pequeño poema surrealista lírico en la película es un poco más complicado”.

Pero aunque inicialmente Casarosa no habría tenido claro cómo involucrar este elemento onírico en Luca, eventualmente el director se inspiró en nada más ni nada menos que Federico Fellini.

“Y luego, lo que me vino a la mente fue un poco como, ya sabes, estaba pensando en las películas de Felini”, comentó el director. “Cuánto usa los sueños en su (trabajo). 8½, es un maravilloso ejemplo de cómo meterse en la psique de Marcello Mastroianni”.

En ese escenario, el director optó por incorporar los sueños en su película como una forma de acercar a la audiencia a Luca, el pequeño monstruo marino protagonista. Por lo tanto, aunque no toda la cinta está marcada por estas escenas, cuando suceden son bastante importantes.

“Si no entiendes a tu protagonista es posible que no te pongas en su lugar. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que ver qué es lo que está deseando”, explicó Casarosa. “(Luca) es tímido y realmente no comparte (lo que siente), en realidad es muy autolimitado y no se lo permite”.

“Así que pensamos que esto era algo que no podía detener: sueños diurnos. Se convirtió en una forma maravillosa de mostrar sus deseos, incluso cuando él realmente ni siquiera se permite hacer estas cosas, así que se lo imagina y necesita a Alberto para ponerse en acción realmente”, agregó.

Alberto es otro monstruo marino joven que entabla una amistad con Luca pero, a diferencia del protagonista, es bastante extrovertido. Durante la sesión de preguntas y respuestas en la que tuvimos la oportunidad de participar, Casarosa explicó que la película está inspirada en la dinámica entre él y su mejor amigo a quien conoció cuando era un niño y cuya influencia marcó su vida.

En ese sentido, el director plantea que Luca quiere mostrar cómo puede influir una amistad en el crecimiento de las personas (o monstruos marinos) y por ende las mencionadas escenas de sueños se habían tornado en algo interesante para un punto clave de la película: la evolución del niño titular.

“(Las escenas de sueños) terminaron siendo esta maravillosa forma de mostrar el crecimiento de Luca y llevar estas secuencias lentamente para mostrar más y más lo que descubre del mundo”, dijo el director. “Fue un placer hacerlas porque se convirtieron en sus propios cortos surrealistas dentro de la película y eso es lo que verdaderamente amé visualmente de poner estos encantadores y extraños momentos surrealistas en la película”.

“Así que sí, fue un verdadero placer encontrar una manera de retener algo de ese surrealismo mágico”, sentenció.

Luca se estrenará este viernes 18 de junio directamente en el catálogo de Disney Plus.