El juego World of Tanks anuncia colaboración con Arnold Schwarzenegger

World of Tanks, el juego de guerra de Wargaming, se encuentra próximo a realizar un evento por las celebraciones de fin de año, y ante esto es que anunciaron una colaboración con Arnold Schwarzenegger.

El anuncio fue dado a conocer a través de un tráiler, en dónde se puede ver al actor, entregar una carta de navidad luego de 30 años.

“Trabajar con el equipo de Wargaming en este evento especial ha sido una gran experiencia y sé que es algo que entusiasmará a los jugadores”, señaló el actor de películas de acción, agregando que “tengo una larga historia con los tanques, ya que poseo el M-47 Patton que conduje en el ejército austriaco cuando tenía 18 años, ¡así que conozco la emoción de comandar estas bestias de acero! Después de años en los que mis amigos de reddit me preguntaban por World of Tanks, me alegro de que por fin podamos ofrecer a los fans la colaboración que desean”.

Sobre el evento que tiene por nombre, Operaciones Festivas, desde la desarrolladora apuntaron que los jugadores tienen la tarea de adornar una aldea especial en el juego con una amplia colección de decoraciones y otros artículos de varios estilos. “A medida que los jugadores añaden elementos a esta aldea, el ambiente festivo aumentará y por cada nuevo nivel que alcancen, serán recompensados con grandes regalos dentro del juego”, mencionan.

Según detallaron más adelante llegarán más detalles del evento.