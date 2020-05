El lanzamiento de HBO Max no importa, por ahora

Ante su lanzamiento, este miércoles no faltan las conversaciones en línea sobre la propuesta de HBO Max, el nuevo streaming que buscará plantarse de igual a igual a Netflix y sus más cercanos competidores, Amazon Prime y Disney+.

Sin embargo, ante ese debut, no está de más recordar una máxima: HBO Max no importa. O, al menos, por ahora no debería importarle a nadie en Latinoamérica, ya que la plataforma no estará disponible en la región. Oops.

Es cosa de que entren al sitio oficial, ubicado en HBOMax.com, para que se topen con el mensaje de recordatorio.

¿Qué es lo que han dicho desde la plataforma?

En octubre del año pasado, en medio de la revelación oficial de HBO Max, el CEO del conglomerado WarnerMedia, John Stankey, postuló que el plan es lanzar versiones locales de la plataforma durante el año 2021, tanto en Latinoamérica como en Europa.

Esa sigue siendo hasta el día de hoy la versión oficial, pues ante el contexto de la pandemia del COVID-19, la compañía no ha revelado que el plan vaya a cambiar.

De ahí que, a la espera de que se concrete su lanzamiento con un alcance global mayor, todo el foco de HBO Max se dará en Estados Unidos, tal y como ya pasó con Disney+ o con el propio Netflix, aunque última lleva muchos años de ventaja.

Inicialmente no tendrán mucho contenido original

Aunque la biblioteca del conglomerado WarnerMedia es potente, cortesía de contar con el contenido de Warner Bros, HBO, New Line Cinema, DC Entertainment, CNN, Cartoon Network, The CW, TCM, Crunchyroll y Adult Swim, HBO Max en su lanzamiento no tendrá grandes estrenos originales.

Carecerá, por ejemplo, de su The Mandalorian. Es decir, no tendrá un gancho único que motive a suscribirse solo para ver aquello que no está en ningún otro lado.

Aunque un montón de originales están en carpeta, al momento de comenzar su propuesta solo tendrán la serie antológica Love Life, protagonizada por Anna Kendrick, y la serie animada Looney Tunes Cartoons, que rescatará a los clásicos personajes. También contarán con las competencias de Craftopia, el reality Legendary y el talk-show The Not-Too-Late Show with Elmo.

Sumen el documental On the Record y un par de co-producciones adicionales, y la base del gancho inicial radicará en las grandes bibliotecas de las compañías de Warner Media.

Claro que, por temas de derechos, habrá notables ausencias. Por ejemplo, inicialmente se planteó que las películas de Harry Potter no estarían, ya que Warner vendió sus derechos de streaming en Estados Unidos hasta el año 2025 a Universal. Temas así podrían impedir que tengan el catálogo completo de WarnerMedia.

Así es que, a grandes rasgos, quizás lo mejor sea esperar hasta el 2021, ya que la plataforma tardará un poco de tiempo antes de agarrar vuelo. Es decir, exclusividades como el Snyder Cut de la Justice League recién arribarán el próximo año.