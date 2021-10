El nuevo plan de WarnerMedia contemplaría 12 películas para el cine y 12 películas para HBO Max al año

Cuando WarnerMedia anunció que todas sus películas de 2021 se estrenarían de manera simultánea en HBO Max y los cines de Estados Unidos no fueron pocos los que pusieron una voz de alerta sobre los planes del estudio y es que, aparte de toda la polémica por el repentino anuncio, varias personas vieron a este movimiento como el fin anticipado para una era de los estrenos cinematográficos que ya estaba siendo acechada por el streaming.

Así, mientras la taquilla sigue tratando de recuperarse completamente en el contexto del coronavirus, ya se comenzaron a desmenuzar los primeros resultados de esta apuesta de los estrenos de Warner Bros.

Cuando el estudio todavía tiene pendiente el estreno de The Matrix: Resurrections y King Richard, un nuevo informe de The Hollywood Reporter sostiene que aunque no todas las películas consiguieron la recaudación que el estudio esperaba, el desempeño de HBO Max tendría a la compañía sacando cuentas alegres. Después de todo, actualmente HBO Max tiene 69,4 millones de suscriptores a nivel mundial y 45 millones de ellos están en Estados Unidos, el país donde se llevó a cabo esta apuesta de los estrenos simultáneos denominada “Project Popcorn”.

En ese sentido, considerando que HBO Max tenía 37 millones de suscriptores en Estados Unidos hasta septiembre de 2020, parece evidente que la estrategia de estrenos simultáneos sirvió para impulsar al streaming por lo que aunque aún no está claro cuánto fue el impacto de esta apuesta en la reducción de la recaudación y la piratería de las películas, todo apunta a que es algo que ya estaría dictando pauta en los planes a futuro de Warner Bros.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, la nueva apuesta de Warner Bros pretende lanzar un aproximado de 12 películas para el cine y 12 películas originales para HBO Max anualmente. Esto no solo representaría un cambio respecto al promedio entre 18 y 23 títulos que Warner Bros lanzaba solo en cines antes de la pandemia, sino que también implica que cierto tipo de cintas se quedarán en el streaming.

Hasta este momento los estrenos de Warner Bros para 2022 incluyen a cuatro películas de superhéroes (The Batman, Black Adam, The Flash y Aquaman 2), Fantastic Beast 3, la cinta biográfica sobre Elvis y Salem’s Lot, entre otras producciones. De acuerdo a THR, aunque hasta ahora Warner Bros tendría fijado el estreno para 9 películas en cines, “ese recuento podría aumentar a 11″.

Pero no esperen ver a comedias o apuestas más dramáticas en esos títulos extra, porque aunque desde la compañía sostienen que los estrenos simultáneos se despedirán con este 2021, también advierten que se quedarán con lo seguro en cuanto a proyectos que se presentarán en la pantalla grande.

“Y, no es de extrañar, que lo que estamos poniendo en los cines son (las películas que) creemos que funcionarán. No se trata solo del tamaño del presupuesto, también se trata del género y los patrones de comportamiento de las personas“, señaló Sarnoff. “Me encantaría poner dramas y comedias en la pantalla más grande posible; pero es justo ahora que están abriendo. Honestamente, tampoco estaban abriendo pre-COVID”.

Si bien tendremos que esperar para ver cómo terminará esta estrategia con el estreno de The Matrix 4 en diciembre, por lo menos ahora existe la tranquilidad de que, independiente de la recaudación final, Dune: Parte 2 será una realidad.