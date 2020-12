El parche más reciente de Cyberpunk 2077 solucionaría el problema con el guardado de partidas que sobrepasan los 8MB

A comienzos de esta semana les contamos que otro insólito problema de Cyberpunk 2077 había salido a la luz. Siguiendo los múltiples problemas que el juego de CD Projekt Red ha tenido en PS4 y Xbox One, un par de días atrás se reveló que, en la versión del título para PC, las partidas guardadas podían corromperse si superaban los 8MB.

En ese minuto la recomendación de los responsables del juego fue simplemente un llamado a que los jugadores no guardaran tantos objetos, pero al parecer alguien se dio cuenta de lo absurdo de ese consejo en un juego como Cyberpunk 2077 y ahora se reveló que el parche más reciente del controvertido título debería solucionar aquel problema.

Concretamente, el pasado 23 de diciembre, CD Projekt Red lanzó al parche 1.06 de Cyberpunk 2077 y entre la lista de mejoras incluidas en esa actualización estableció que para la versión del juego en PC “se eliminó el límite de 8 MB en el tamaño de los archivos de guardado”.

No obstante, la compañía advirtió que esta solución no ayudará a quienes ya habían perdido sus partidas porque “no arreglará los archivos de guardado dañados antes de la actualización”.

Cyberpunk 2077 tiene diversos problemas de desempeño, por lo que naturalmente el tema del tamaño de los archivos de guardado no es lo único que busca solucionar el parche .06 y en cuanto a las misiones del juego también se estableció que “Dum Dum ya no desaparecerá de la entrada del Totentanz durante Second Conflict”. Todo mientras que los jugadores de consolas deberían ver una “mejora en la administración y la estabilidad de la memoria, lo que resulta en menos fallas”.

Pese a que era uno de los juegos más esperados del año, Cyberpunk 2077 fue lanzado a mediados de diciembre y desde entonces su trayectoria ha estado llena de conflictos debido a los problemas del juego en PS4 y Xbox One. Una situación que no solo provocó la eliminación del juego de la PS Store, sino que también dio pie a tensiones de CD Projekt Red con sus inversionistas y trabajadores.

No obstante, pese a toda esa polémica, CD Projekt Red ha logrado sacar cuentas alegres y también anunció que el título ha venido más de 13 millones de copias.