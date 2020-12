El primer vistazo oficial al nuevo traje del hombre de acero en Superman & Lois

Un par de meses atrás se filtraron unas fotos borrosas del set y anteriormente también se habían revelado algunos vistazos a Clark Kent en el detrás de escenas de la serie, sin embargo, durante este miércoles finalmente se dio a conocer el primer vistazo al nuevo traje del hombre de acero en Superman & Lois.

Como podrán ver a continuación, el atuendo que usará Tyler Hoechlin en la nueva serie del Arrowverso es bastante diferente aquel que lució durante sus primeras apariciones como el héroe de Metrópolis en Supergirl y los crossovers de las series emitidas por The CW.

En ese sentido, el traje presentará otro tipo de unión para la capa, un símbolo más pequeño y una textura bastante marcada en su material principal que recuerda bastante al actual traje de Kara Zor-El en su propia serie.

Este cambio de traje para el Superman de Hoechlin evidentemente no es inesperado porque, además de las fotos filtradas del set, se había explicado que el traje anterior se había diseñado solo para apariciones acotadas y no estaba pensado para un programa completo.

“Encuentro que el nuevo traje es representativo del programa”, comentó Hoechlin sobre el nuevo traje a TV Line. “Así como este traje es único y se distingue de los que lo precedieron, la historia que estamos contando sobre Clark / Superman en este momento de su vida es única y algo que nunca antes habíamos visto”.

“Agradezco la oportunidad de usar el traje y la responsabilidad que conlleva. Siempre es interesante cuando me preguntan cómo me siento acerca de ‘mi traje nuevo’, porque siempre he sentido que el traje no me pertenece; es de todos los que encuentran algún sentido en ese traje, en el símbolo del pecho y resulta que soy yo quien lo lleva”, añadió.

El nuevo traje de Superman fue diseñado por Laura Shannon, quien explicó que “conseguimos que Superman se pusiera unas ¡Superbotas’ personalizadas inspiradas en el deporte como un ‘punto de partida’ y nos centramos en un nuevo escote y una capa para maximizar las ondulaciones y el movimiento que a todos nos encanta ver en los libros y películas que han definido a este personaje durante generaciones”.

Todo además de añadir que el traje tiene “una estructura muscular aerodinámica y un trabajo de pintura actualizado combinado con algunas líneas de diseño dinámicas y un cinturón blindado esculpido que llevaron su tela personalizada establecida en una nueva dirección para solidificar el nuevo aspecto de Superman en Superman & Lois”.

Superman & Lois girará en torno a las versiones de Superman y Lois Lane que fueron presentadas en el Arrowverso de la mano de la serie de Supergirl y particularmente mostrará a la pareja y sus hijos, Jonathan y Jordan, mudándose de regreso a Smallville.

El estreno de Superman & Lois está fijado para el 23 de febrero de 2021 en Estados Unidos.