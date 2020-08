El regreso de Ben Affleck como Batman sería solo para The Flash y no para proyectos adicionales

Un reporte de The Wrap asegura que, a pesar de que Ben Affleck será parte de la película de The Flash, que también incluirá el retorno de Michael Keaton como el hombre murciélago, no existen planes a largo plazo para mantener en boga a su versión del superhéroe de Gotham.

Según las fuentes del portal, que extiende el reporte original, las conversaciones con el actor comenzaron durante los últimos meses, con Affleck entregando notas para el guión que fueron abordadas en el último borrador que se le entregó durante la semana pasada.

Al revisar dichas correcciones, finalmente aceptó sumarse al proyecto que girará en un cambio provocado por un viaje en el tiempo realizado por el propio Flash interpretado por Ezra Miller.

“No habrá otras películas con el Batman de Affleck o un show de HBO Max como ha sido rumoreado entre algunos portales fanboy. La próxima The Batman de Matt Reeves no se verá afectada y el Bruce Wayne de Robert Pattinson sigue siendo visto como el futuro de la franquicia”, agregaron.

La película de The Flash explorará el concepto del multiverso, lo que permitirá que aparezcan dos versiones diferentes de Batman. Es de esperar que, una vez que se concrete un cambio durante la historia, la versión de Michael Keaton tomará importancia. Al mismo tiempo, como originalmente se informó que su rol será casi de co-protagonista, el rol de Affleck sería algo menor, siempre considerando que el foco será el Flash interpretado por Miller.