El reinicio de El Príncipe del Rap volvió a cambiar de showrunners debido a un giro en su dirección creativa

Pese a que pronto se cumplirá un año desde el anuncio de este programa, la nueva serie que reiniciará a El Príncipe del Rap aún no logra concretarse y su desarrollo se ha vuelto complicar debido a otro cambio en su equipo creativo.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, siguiendo a la renuncia de Chris Collins (The Wire, Sons of Anarchy) en diciembre del año pasado, ahora Diane Houston (Empire) dejó el puesto de showrunner en la nueva serie de El Príncipe del Rap.

Houston había asumido la conducción de la serie después de que Collins, quien era el showrunner original, dejara el proyecto. Sin embargo, ahora ella tampoco seguirá en esta iniciativa que estaría tomando “una dirección creativa ligeramente diferente”.

Como recordarán, esta nueva serie de El Príncipe del Rap no se presentará como un remake de la clásica producción protagonizada por Will Smith, sino que más bien buscará reinventar a esta historia con un tinte más dramático. Todo a partir de un video viral de 2019.

En ese sentido, The Hollywood Reporter explica que parte de las diferencias entre Collins y Peacock habrían pasado porque el showrunner “quería ofrecer una serie premium vanguardista”, mientras que el streaming que ya ordenó dos temporadas del proyecto estaría “buscando un programa de estilo de red de amplio sesgo”.

Pero este cambio en el equipo creativo no implica que la nueva serie de El Príncipe del Rap quedará estancada ya que en paralelo a la salida de Houston se reveló que Rasheed Newson y T.J. Brady serán los nuevos showrunners del programa. Si bien el dúo no ha comandado otras series, ambos han trabajado en programas como Shooters, Army Wives y Lie to Me.

Esta nueva serie de El Príncipe del Rap fue anunciada durante el año pasado y su equipo también contempla a Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier) como productor ejecutivo junto al propio Will Smith además de Quincy Jones, Benny Medina, Andy y Susan Borowitz.

Pese a que se espera que este programa se estrene durante 2022, el casting para su elenco aún no comenzaría.